पीपीएफ पर ब्याज दरें घटाने को लेकर मोदी सरकार पर भड़के चिदंबरम, कही ये बात

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificates) और लोक भविष्य निधि (Public Provident Fund) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने के फैसले की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को 30 जून तक के लिए पुरानी ब्याज दरें बहाल करनी चाहिए.

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा, "पीपीएफ और लघु बचत पर ब्याज दर कम करना तकनीकी रूप से सही हो सकता है लेकिन ऐसा करने का यह गलत समय है. इस बहुत ही मुश्किल घड़ी और आय को लेकर अनिश्चितता के दौर में लोग अपनी बचत पर ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर होते हैं. सरकार को इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए और पहले की ब्याज दर को 30 जून तक बहाल करना चाहिए."

In times of acute distress and uncertainty about income, people depend on the interest income on their savings.

Government must reconsider immediately and restore old rates until June 30.@narendramodi @PMOIndia @nsitharaman @nsitharamanoffc

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 1, 2020