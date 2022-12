Aadhaar Card: आधार में इनका नहीं लिया जाता बायोमेट्रिक, फिर भी बन सकता है कार्ड

Aadhaar Card Update: भारत में आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक जरूरी दस्तावेज में से एक है. वहीं कई सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य भी कर दिया गया है. अगर उन सेवाओं का लाभ लेना है तो आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है. इसके साथ ही आधार कार्ड का इस्तेमाल ईकेवाईसी के लिए भी किया जाता है. आधार कार्ड में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है. बिना बायोमेट्रिक के आधार कार्ड नहीं बनता है लेकिन कुछ उम्र के लोगों को बायोमेट्रिक से छूट मिली हुई है.

बायोमेट्रिक के बिना आधार

दरअसल, कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बिना बायोमेट्रिक के बन सकता है. UIDAI के जरिए बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 5 साल है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है. उस बच्चे के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ बच्चे की तस्वीर ही ली जाएगी.

