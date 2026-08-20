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कम खरीद कर ज्यादा बेच रहा चीन, ड्रैगन के $100 अरब+ ट्रेड सरप्लस से डरी दुनिया, क्या है नई चालबाजी?

China Trade Data: चीन की अर्थव्यवस्था भले ही सुस्ती के दौर से गुजर रही है, लेकिन ट्रेड डेटा ने दुनिया को डरा रखा है. चीन का ट्रेड सरप्लस लगातार तीसरे महीने 100 अरब डॉलर के पार गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 20, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:26 PM IST
कम खरीद कर ज्यादा बेच रहा चीन, ड्रैगन के $100 अरब+ ट्रेड सरप्लस से डरी दुनिया, क्या है नई चालबाजी?
Image Credit: तीन महीनों से चीन का ट्रेड सरप्लस 100 अरब डॉलर से ऊपर बना हुआ है. (प्रतीकात्मक तस्वीर/AI)

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

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