/कम खरीद कर ज्यादा बेच रहा चीन, ड्रैगन के $100 अरब+ ट्रेड सरप्लस से डरी दुनिया, क्या है नई चालबाजी?

China Trade Surplus: चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती और आर्थिक चुनौतियों के दबाव से जूझ रही है. चीन का GDP ग्रोथ रेट घटकर 4.3% रह गया है. रियल एस्टेट सेक्टर ने 20 साल की अपनी बढ़त को गंवा दिया है. घरेलू मांग कमजोर हो रही है और देश में बेरोजगारी बढ़कर 17.9% पर पहुंच गई है. 'दुनिया की फैक्ट्री' कहलाने वाले चीन की अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े भले ही कमजोर हो, लेकिन जब एक्सपोर्ट-इंपोर्ट की बात आती है, बीजिंग पूरा गेम पलट रहा है.
खाड़ी युद्ध, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी और अमेरिकी टैरिफ जैसे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद लगातार तीन महीनों से चीन का ट्रेड सरप्लस 100 अरब डॉलर से ऊपर बना हुआ है यानी चीन बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है. चीन का ये ट्रेड सरप्लस उसकी ताकत भी है और दुनिया के लिए खतरा भी. जब एक तरफ पूरी दुनिया होर्मुज ब्लॉकेज और युद्ध से परेशान है. चीन ने कैसे ट्रेड सरप्लस ग्रोथ को बरकरार रखा है ? गिरती इकोनॉमी में ट्रेड सरप्लस को कैसे मजबूत किया है? चीन का ये ट्रेड सरप्लस भारत के लिए कैसे चुनौती बन सकता है? कैसे बीजिंग इस मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है और सबसे अहम सवाल कैसे चीन का ट्रेड सरप्लस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है ?
जुलाई 2026 में चीन का ट्रेड सरप्लस 112.5 अरब डॉलर रहा, जो जुलाई 2025 में 97.70 अरब डॉलर था. चीन का एक्सपोर्ट साल-दर-साल 23.9% बढ़कर की रफ्तार से बढ़ा है. चीन के बढ़ते ट्रेड सरप्लस की सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ना नहीं, बल्कि वैल्यू में बढ़ोतरी का नतीजा है. चीन ने हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट (सेमीकंडक्टर, चिप, रेअर अर्थ मिनिरल्स, सोलर सेल) को बढ़ाया है और कई जरूरी कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आदि का आयात कम कर दिया है. जैसे ईरान, रूस जैसे देशों से प्रतिबंधित सस्ता तेल और गैस खरीदकर बीजिंग अपने आयात बिल को कम कर रहा है.
2026 की पहली छमाही में चीन के मेमोरी चिप एक्सपोर्ट की वैल्यू 113.2% बढ़ी, सोलर सेल एक्सपोर्ट की वैल्यू 19.6% बढ़ी. वहीं जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के शिखर पर था, चीन ने तेल खरीदना तब तक कम कर दिया जब तक उसकी कीमत गिरकर $80 से नीचे नहीं आ गई. LPG, केमिकल्स और दूसरी कमोडिटीज की खरीद को नियंत्रित रखा. चीन की रणनीति तय है, महंगे हाई-टेक सामान का एक्सपोर्ट बढ़ाओ और सस्ते कमोडिटी की खरीद करो . चीन के बढ़ते एक्सपोर्ट और घटते इंपोर्ट पर अर्थशास्त्री मुकेश जैन कहते हैं...
" चीन की असली ताकत उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्केल, टेक्नॉलिजी, मजबूत सप्लाई चेन और ग्लोबल मार्केट में उसकी पकड़ हैं, जिसके दम पर वो ना सिर्फ अपने ट्रेड सरप्लस को बढ़ा रहा है, बल्कि डोमेस्टिक स्लो डाउन के बावजूद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर कायम है. "
जाने-माने अर्थशास्त्री और बाजार एक्सपर्ट शरद कोहली कहते हैं- " चीन की पहचान 'वर्ल्ड फैक्ट्री' के तौर पर होती है. दुनिया के कई देश चीन पर निर्भर है. चीन सिर्फ बल्क मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा, बल्कि अब वो क्वालिटी में भी सुधार कर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर रहा है.सस्ता कच्चा माल, सस्ते लेबर और भारी इवेंट्री की बदौलत चाइनीज प्रोडक्ट्स की सस्ती कीमत भारत के लिए बड़ी चुनौती है. चीन के पास बेहतर स्केल की कैपिसिटी है, जिसे पछाड़ पाना चीन के लिए आसान नहीं है."
अमेरिका-यूरोप जैसे देश भी चीन की डंपिंग का सामना कर चुके हैं. बेशुमार सस्ता श्रम, उन्नत तकनीक, घरेलू रॉ मेटेरियल के दम पर चीन सस्ता माल तैयार करता है, जिसका मुकाबले दूसरे देशों के मैन्युफैक्चर्स के लिए कर पाना आसान नहीं है. साल 2001 में अमेरिका और यूरोप में चीन के इसी डपिंग रणनीति की वजह से इन देशों में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद हुई और लाखों-करोड़ों रोजगार खत्म हुए. अमेरिका में ही 2001 से 2007 के बीच चीन से आयात तीन गुना बढ़ा, जिसने करीब 20 लाख रोजगार खत्म कर दिए. चीन के सस्ते सामान (डंपिंग) से यूरोपीय संघ (EU) के उद्योगों गंभीर संकट आ गए थे. बाद में यूरोपीय देशों ने चीनी इलेक्ट्रिक व्हीक्ल्स , टायरों, स्टील और पॉलियामाइड धागों पर कड़े एंटी-डंपिंग शुल्क और टैरिफ लगाने शुरू किए.
जानकार मानते हैं कि एक्सेस इंवेंट्री सरप्लस की वजह से चीन के लिए प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करना आसान है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये चुनौतीपूर्ण होता है. सस्ते चीनी सामानों से भारतीय सामानों को ग्लोबल मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है. चीन जितना माल भारत को बेच रहा है, उसके मुकाबले बहुत कम सामान उससे खरीद रहा है, जिससे भारत के उद्योगों और बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म होने का अंदेशा बढ़ रही है. गलवान में झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी आई, लेकिन व्यापार बढ़ता रहा. ये भारत के लिए चीन की जरूरत को दिखाते हैं कि कैसे तनावपूर्ण हालात में भी भारत चीन से खरीदारी करता रहा.
चीन जहां ट्रेड सरप्लस में है, तो भारत ट्रेड डेफिसिट से जूझ रहा है. सिर्फ जुलाई 2026 की बात करें, तो भारत का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 31.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक है. जुलाई में भारत का कुल आयात 76.22 अरब डॉलर और निर्यात 44.24 अरब डॉलर रहा. वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 112.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
जून 2026 में अमेरिका का Trade Deficit 73.26 अरब डॉलर रहा. अगर सिर्फ चीन के साथ व्यापार का आंकड़ा देखें, तो चीन ने अमेरिका को 36.8 लाख करोड़ का निर्यात किया और बदले में सिर्फ 12 लाख करोड़ का सामान खरीदा. यूरोप का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 310 अरब पाउंड का रहा है. चीन के सस्ते कपड़े, खिलौने और फर्नीचर के बाद अब सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, लिथियम ऑयन बैटरी यूरोप और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के लिए चुनौती बन गई है.
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भी चीन के ट्रेड सरप्लस पर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने चीन के बढ़ते निर्यात को ट्रेड वॉर का बड़ा खतरा बताया. उन्होंने कहा कि बीजिंग सिर्फ निर्यात के दम पर अपनी GDP नहीं बढ़ा सकता. उसे अपनी करेंसी मजबूत करनी चाहिए और घरेलू खपत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए.
1.चीन का बढ़ता निर्यात उसकी ताकत है, लेकिन दुनिया के लिए खतरा बन सकता है.
2.चीन के निर्यात पर विश्व की निर्भरता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है.
3.चीन जब चाहे निर्यात को रोककर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है.
4.चीन अपने सस्ते सामानों की डंपिंग कर किसी भी देश के उद्योग और रोजगार को प्रभावित कर सकता है.
5.चीन का बढ़ता निर्यात ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर अस्थिरता ला सकता है.