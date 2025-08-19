 क्या है वो दुर्लभ चीज, जिस पर चीन ने भारत के लिए खोले दरवाजे, क्यों है इतना खास ?
India China Relation: चीन ने एक ओर जहां ट्रेड डील का इशारा किया तो वहीं  रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों सप्लाई न रोकने का भरोसा दिया है. अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ मिनिरल्स की सप्लाई पर लगाई रोक हटा दी.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 19, 2025, 08:09 PM IST
What is Rear Earth: हिंदी चीनी भाई-भाई, ये कहावत आपने कई सुनी होगी, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम ही मिला. भारत और चीन के संबंधों की खटास बढ़ती रही. सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच मुलाकातें कम हुई और दूरियां बढ़ती चली गई, लेकिन अब ये दूरियां भी मिट रही है और संबंधों में सुधार भी हो रहा है.  भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ संबंध सुधार पर जोर दिया है. चीन की तरफ ये पहल ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ का धौंस दिखा रहा है. ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, जैसे एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलने लगा है.  गलवान वैली में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव की जो दीवार खड़ी हो गई थी, अब वो गिरने लगी है.  भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री ने जो घोषणा की, उससे तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं. उन्होंने भारत को रेयर अर्थ मिनिरल्स की सप्लाई न रोकने का वादा किया.  वहीं दुर्लभ धातु, जिसकी सप्लाई रोककर चीन ने भारत की ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया था.  

भारत को चीन का तोहफा  

चीन ने एक ओर जहां ट्रेड डील का इशारा किया तो वहीं  रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों सप्लाई न रोकने का भरोसा दिया है. अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ मिनिरल्स की सप्लाई पर लगाई रोक हटा दी.  चीन ने भारत को खाद,  रेयर अर्थ  और सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया.  अब समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मेटल या मिनिरल्स है क्या ? क्यों ये इतना खास है ? क्यों इसके लिए पूरी दुनिया चीन पर ही निर्भर है? 

क्या है रेयर अर्थ मिनिरल्स  

रेयर अर्थ वो दुर्लभ खनिज है, जिसपर चीन की दादागिरी चलती है. अगर चीन इसकी सप्लाई रोक दे तो कई देशों की इकोनॉमी हिल जाती है, कई सेक्टर्स ठप पड़ जाते हैं, लाखों लोगों की नौकरियां संकट में आ जाती है.  रेयर अर्थ एलिमेंट्स  यानी REE 17 केमिकल मिनरल्स का संगम है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स, गाड़ियों के इंजन , बैटरियों और डिफेंस सिस्टम में होता है.  मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये दिल है.  दुनिया के कई देशों में इसके भंडार है, लेकिन इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग काफी जटिल है. रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग करना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है. इस खजिन में हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम मिक्स रहते हैं, जिससे इसे अलग करना होता है.  

क्यों जरूरी है रेयर अर्थ मेटल 
 
 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, सोलर पैनल , पवन टर्बाइन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर रेअर अर्थ पर निर्भर है.  चीन इसका सबसे बड़ा सप्लायर है. दुनिया के लगभग 90% से दुर्लभ अर्थ मेटल्स चीन ही सप्लाई करता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन के पास उसकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग को का पूरा सिस्टम तैयार है. चीन ने रेयर अर्थ मेटेल्स की माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक के लिए  स्ट्रैटिजिकल इंडस्ट्री स्थापित कर रखी है. जिसकी वजह से वो रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है.   

चीन के पास कितना रेयर अर्थ है

दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल चीन के पास है. आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास करीब 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ मिनिरल्स का भंडार है. इसके अलावा ब्राजील है, जिसके पास 21 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ है, तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है, जिसके पास 6.9 बिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ खनिज है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों में ये खनिज मिलता है, लेकिन इस मिनिरल्स को उनके अयस्कों से अलग करना और रिफाइन करना बहुत कठिन है. इसे धरती से भीतर से निकालने के लिए प्रचूर मात्रा में एनर्जी लगती है, इसकी रिफाइनिंग भी कठिन है. चीन से सालों पहले इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग का सिस्टम तैयार कर लिया था, इसलिए  वो इसका बादशाह है.  

