China Gold Import: चीन सोने के साथ अलग ही खेल कर रहा है. चीन की ओर से सोने की ताबड़तोड़ खरीदारी जारी है. गोल्ड इंपोर्ट 26 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. सिर्फ मई 2026 के महीने में चीन ने 163 टन यानी 163000 किलो सोने का आयात किया है. साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही बीजिंग ने 692 टन यानी 692000 किलो सोने की खरीदारी कर ली. ये आंकड़े जितने बड़े हैं, उसकी खरीदारी के पीछे चीन का मकसद भी उतना भी अलग है. इस बार चीन सिर्फ सोना खरीद कर अपना गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ा रहा, बल्कि सोने का पूरा रोडमैप बदल रहा है.
सोना भारी दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के सबसे बड़े खरीदार की सोने की मांग मजबूत बनी हुई है. चीन बिना रूके लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है. इस साल चीन ने करीब 692000 किलो सोना खरीदा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 76% ज्यादा है. सोने की खेप बढ़ाने के लिए 1 जून से गोल्ड इंपोर्ट के लिए एक नई लाइसेंसिंग व्यवस्था भी लागू कर दी गई. नए नियम के तहत कुछ चुनिंदा बैंकों को सोने के आयात में अधिक छूट दी गई है. जिसने चीन के लिए सोने के आयात को और आसान बना दिया है.
चीन की ओर से सोने की खरीदारी सिर्फ निवेश या रिजर्व बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बार बीजिंग की रणनीति कुछ और है. चीन सोने के स्टोरेज, ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. वो अपनी पहचान को सिर्फ सोना खरीदने या रखने वाले देश के तौर पर ही नहीं बल्कि एशिया के मजबूत गोल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क के तौर पर तैयार कर रहा है. सोने की कीमत चीन अपने हाथों में लेना चाहता है. सोना खरीदने से लेकर हांगकाग और सिंगापुर मिलकर एक ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्टर तैयार कर रहा है, जहां सोने की स्टोरेज, क्लियर, सेटल और फाइनेंस किया जा सके. बीजिंग अपनी पहचान सोने के खरीदार से ज्यादा सोने के कारोबार के बड़े केंद्र के तौर पर बनाने में जुटा है. पढ़ें- Gold Rate: सोने में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट! चांदी रह गई आधी...10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव, आगे क्या होगा?
चीन अपने गोल्ड रिजर्व और फिजिकल गोल्ड होल्डिंग को बढ़ा रहा है. हांगकांग नया प्रीशियस मेटल्स क्लियरिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी है. इसी तरह से सिंगापुर भी गोल्ड स्टोरेज और ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश में है. चीन सोने के बाजार में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, ताकि बुलियन बाजार पर उसका दबदबा हो. अभी तक सोने की कीमत और ट्रेडिंग पर लंदन और न्यूयॉर्क का दबदबा रहा है, जिसे चीन बदलने की तैयारी कर रहा है.
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइनी की ओर से गोल्ड की बंपर खरीदारी, डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिश के साथ-साथ गोल्ड के लिए लंदन और न्यूयार्क पर निर्भरता को खत्म करना है. चीन सिर्फ सोना जमा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के गोल्ड मार्केट के हब के तौर पर अपनी बुनियाद को मजबूत कर रहा है.
चीन की चाहत है कि सोने के बाजार में उसकी ताकत बढ़े. दूसरे देश अपना सोना बीजिंग के पास रखे, कीमतों पर उसका कंट्रोल हो और डॉलर पर निर्भरता कम हो. इन सबसे एक बार साबित होती है कि चीन सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, बल्कि सोने का नक्शा बदल रहा है, जिसकी सीधी चुनौती लंदन-न्यूयॉर्क को मिलेगी.