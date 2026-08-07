/Crude Oil: अब तक शांत बैठा चीन, अचानक तेल के लिए हुआ उतावला, ड्रैगन के इंपोर्ट बढ़ाने से दुनिया बेचैन, भारत पर क्या असर ?

China Crude Oil Import: अमेरिका-ईरान जंग ने कच्चे तेल के बाजार को हिला कर रखा दिया है. होर्मुज का दरवाजा क्या बंद हुआ तेल के बाजार में तबाही आ गई. सप्लाई अटकी, तो दाम आसमान छूने लगे. तेल के बाजार में उठापटक के बीच चीन अलग ही खेल खेल रहा है. 28 फरवरी 2026 में खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद जब पूरी दुनिया तेल की खरीदारी बढ़ी रही थी, तो बीजिंग ने ऑयल मार्केट से खुद को दूर रखा. अब जबकि अमेरिका-ईरान के बीच डील की उम्मीदें तेज हो गई है, होर्मुज खोलने के लिए सहमति बनती दिख रही है, तो चीन ने तेल की खरीद अचानक बढ़ा दी है.
तेल पर चीन की रणनीति सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के साथ-साथ भारत तो भी प्रभावित करता है. चीन की ओर तेल खरीद के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं. चीन ने जुलाई में कच्चे तेल का आयात 24% तक बढ़ा दिया है.
7 अगस्त, शुक्रवार को Wind Information का आधिकारिक कस्टमर डेटा रिलीज किया गया है. इस डेटा के मुताबिक चीन ने सिर्फ जुलाई 2026 में पाइपलाइन और समुद्री रास्ते से 35.73 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया है. जून के मुकाबले इसमें 22% की बढ़त देखने को मिली है. हालांकि तेल का आयात अभी भी पिछले साल के मुकाबले कम ही है.
जुलाई में चीन का कच्चे तेल का आयात 22 फीसदी उछला.
जून में चीन का क्रूड आयात अक्टूबर 2016 के बाद सबसे निचले स्तर पर था.
जून में क्रूड का इंपोर्ट 41 फीसदी तक गिर गया था.
जून में चीन का क्रूड आयात घटकर सिर्फ 29.3 मिलियन टन रह गया था .
जुलाई 2026 में तेल का आयात 84.5 लाख बैरल रोजाना पर पहुंच गया.
चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है. इसके तेल इंपोर्ट का चार्ट दिखाता है कि कैसे होर्मुज के खुलने-बंद होने से इसका इंपोर्ट प्रभावित हुआ है.फरवरी से जून तक सब होर्मुज बंद था, दुनिया के तेल महंगा तेल खरीद रहे थे, तो चीन ने तेल की खरीद बंद कर दी. ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल 115 डॉलर प्रति बैरल के पार था और चीन शांत बैठा था. इसके पीछे चीन का विशाल रणनीतिक तेल भंडार रहा. महंगे तेल का आयात करने के बजाए उसने क्रूड प्रोसेसिंग घटाना ज्यादा बेहतर समझा.
अमेरिकी Energy Information Administration के डेटा के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक चीन का रणनीतिक क्रूड ऑयल भंडार करीब 1.4 अरब बैरल पहुंच गया था. यही बफर स्टॉक बीजिंग की ताकत बना. Economist Intelligence Unit के वरिष्ठ अर्थशास्त्री तियानचेन शू कहते है कि पर्याप्त इन्वेंट्री की वजह से चीन ने तेल का आयात घटा दिया.
चीन की प्राथमिकता अब अपने रणनीतिक भंडार को बढ़ाने की है. इस भंडार को वो फिर से प्री वॉर लेवल पर पहुंचाना चाहता है. चीन ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है. होर्मुज के रास्ते ये तेल चीन तक पहुंच रहे हैं. क्रूड इंपोर्ट को बढ़ावा देकर चीन अपना रिजर्व फुल कर रहा है. Capital Economics के चीन इकनॉमिक्स जूलियन इवांस-प्रिचर्ड की माने तो क्रूड आयात में जुलाई में दिखी तेजी शायद अगस्त में कमजोर पड़ जाए. होर्मुज पर फंसती डील से सप्लाई में बाधा और महंगा क्रूड खरीदने के बजाय चीनी रिफाइनरियां अपने मौजूदा तेल भंडार से सप्लाई पूरी कर सकती है, जैसे उन्होंने पहले भी किया है.
चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है. साल 2025 में चीन के एनुअल इंपोर्ट डेटा के मुताबिक बीजिंग ने हर दिन करीब 11.4से 11.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया है. चीन की ओर से तेल की खरीद बढ़ाने पर मांग अचानक से बढ़ने लग जाती है और तेल की कीमतों में तेजी आने लगती है. वहीं अगर चीन तेल खरीदना कम कर दें, तो तेल की सप्लाई बढ़ती है और कीमतों में नरमी आने लगती है.कुल मिलाकर चीन सिर्फ तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर नहीं, बल्कि तेल की कीमतों का कंट्रोलर भी है. जिस देश के पास तेल का भंडार नहीं है, जो अपनी जरूरत के लिए आयात पर टिका है, वो देश ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता है.
भारत जैसे देश, जो जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करते हैं, चीन के फैसलों से उसके इंपोर्ट बिल पर असर पड़ता है. चीन की ओर से अचानक तेल खरीद में बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन की कीमतों में प्रभावित करता है और भारत की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है.चीन अगर लगातार ज्यादा क्रूड खरीदता है, तो एशिया में उपलब्ध स्पॉट कार्गोंज के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और भारत समेत कई देशों के लिए तेल महंगा हो सकता है.