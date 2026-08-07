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Crude Oil: अब तक शांत बैठा चीन, अचानक तेल के लिए हुआ उतावला, ड्रैगन के इंपोर्ट बढ़ाने से दुनिया बेचैन, भारत पर क्या असर ?

China Oil Import Data: खाड़ी युद्ध के दौरान चीन ने तेल का आयात घटाकर पहले सबको हैरान किया. जून में चीन का क्रूड आयात अक्टूबर 2016 के बाद सबसे निचले स्तर पर था. अब अचानक से बीजिंग ने कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा दी है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है. उसके एक फैसले से ऑयल मार्कट में उथल-पुथल हो जाता है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 07, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:38 PM IST
Crude Oil: अब तक शांत बैठा चीन, अचानक तेल के लिए हुआ उतावला, ड्रैगन के इंपोर्ट बढ़ाने से दुनिया बेचैन, भारत पर क्या असर ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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