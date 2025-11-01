सोने में चीन ने खेल लिया बड़ा खेल, खत्म किया Tax छूट, गोल्ड की कीमतों पर पड़ेगा सीधा असर!

China Gold Tax: पड़ोसी देश चीन इतना ताकतवर है कि उसके एक फैसले का असर दुनियाभर के बाजारों पर दिखता है. फिर चाहे फैसला रेअर अर्थ को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या फिर सोने को लेकर. चीकी ओर से सोने की कीमत पर बड़ा फैसला लिया गया है. चीन ने सोने पर टैक्स को घटा दिया है. चीन ने गोल्ड पर दी जा रही टैक्स छूट (Gold Tax) को खत्म करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद 1 नवंबर से चीन में सोने की खरीदारी पर वैल्यू-ऐडेड टैक्स (VAT) में कोई छूट नहीं मिलेगी.

चीन ने बंद किया गोल्ड टैक्स छूट

चीन ने गोल्ड टैक्स छूट को खत्म कर दिया है, जिसके बाद शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने पर छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले का असर चीन समेत दुनियाभर के बाजार पर होगा. आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा चीन राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह के टैक्स को खत्म कर रहा है. इससे सरकार की कमाई को बढ़ेगी, लेकिन लोगों की जेब खाली हो जाएगी. इस टैक्स के खत्म होने से सोने की कीमत बढ़ेगी.

चीन के फैसले का असर

चीन के इस फैसले से गोल्ड की खुदरा खरीदारी करने वाले रिटेलर्स को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की बिक्री पर वैट में छूट नहीं मिलेगी. ऐसे में चीन में सोने की खरीदारी महंगी हो जाएगी. सोना पहले से महंगा है. अब टैक्स छूट खत्म होने से चीन में डिमांड में कमी आने की आशंका है. ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत 4000 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं जानकारों का मानना है कि एक साल में इसकी कीमत 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है. जिस तरह से दुनियाभर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं, उससे कीमत में उछाल आने की उम्मीद है. वहीं अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती और टैरिफ और ट्रेड वॉर को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने की डिमांड हाई पर है. चीन की ओर से टैक्स में कमी से कीमत और उछाल सकती है.