सिर्फ 5 सेकंड में 800 किमी/घंटे की रफ्तार, चीन ने हवा में दौड़ाई ट्रेन, तीन रिकॉर्ड तोड़कर भी शांत नहीं है ड्रैगन

World Fastest Train: ट्रेनों के स्पीड मामले में चीन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. चीन की शंघाई मैग्लेव का नाम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेनों में शुमार है. 431 km/h की रफ्तार से दौड़ने वाली इस ट्रेन के रिकॉर्ड को चाइनीज बुलेट ट्रेन ने ही तोड़ दिया है. चीन की बुलेट ट्रेन ने सिर्फ 5 सेकेंड में 0 से 800 km/h की रफ्तार हासिल कर नया कारमाना कर दिखाया है.
चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी ट्रेन की स्पीड टेस्टिंग की है, जिसने सबको हैरान कर दिया. हुबेई प्रांत में इंजीनियरों ने 1 किलोमीटर के ट्रैक पर इस ट्रेन को दौड़ाकर टेस्टिंग की. इस ट्रेन ने 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दूरी को पार कर लिया.
चीन ने इस ट्रेन की टेस्टिंग कर रफ्तार का नया रिकॉर्ड बना दिया है. चीनी इंजीनियर इतने पर भी रुकने वाले नहीं हैं. इस एडवांस ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाकर 1000 km/h तक पहुंचाने की है. अगर ऐसा हो गया तो आप सिर्फ 1 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे. दो बार कानपुर का कर लेंगे और जयपुर तो दिन में करीब 4 बार जाकर लौट पाएंगे.
चीन के पास एडवांस इंजीनियरिंग है. उनके वैज्ञानिकों ने एक ही ट्रेन के साथ तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं. उनका टारगेट ऐसी ट्रेन बनाना है, जो फ्लाइट से भी ज्यादा स्पीड के साथ दौड़े. वो ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहते हैं, जो विमान से मुकाबला कर सके. ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मैग्लेव तकनीक, वैल्यूम प्रेशर वाली ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है. 800-1000 km/h की रफ्तार हासिल करने के लिए वैल्यूम बनाकर ट्रेन को पटरी से ऊपर उठाकर चलाया जाएगा. उसके सामने मौजूद हवा को भी काफी हद तक हटा दिया जाएगा, ताकि स्पीड गेन करने में आसानी हो. मतलब आप इसे उड़ने वाली ट्रेन कह सकते हैं.
चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी सीएएसआईसी (CASIC) इस ट्रेन को डेवलप कर रही है. 800 KM/H का टारगेट पूरा करने के बाद अब 1000 KM/H की लक्ष्य को पाने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं. छोटी मॉडल ट्रेन के साथ टेस्टिंग को पूरा कर लिया गया है. हालांकि, उस ट्रेन का वजन भी 1110 किलोग्राम से अधिक था.
मैग्लेव तकनीक पर बनी इस ट्रेन में कोई व्हील्स नहीं होता. चूंकि पहियों और पटरी के बीच घर्षण ना हो और स्पीड अधिक हो सके, इसके लिए इन ट्रेनों में पहिए नहीं लगाए जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट तकनीक पर इन्हें दौड़ाया जाता है. इसी मैग्नेटिक पावर की वजह से ट्रेन पटरियों से ऊपर रहती है और ट्रेन को आगे की तरफ धकेलती है. जिस ट्यूब में ये ट्रेनें चलती है, वहां वैल्यूम होता है. अधिकांश हवा को पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है. कम हवा से वहां फ्रिक्शनकम किया जाता है, ताकि ट्रेन को अधिक से अधिक स्पीड मिल सके.
800 km/h in just 5.3 seconds!
China's maglev test train just set another world record - and it did it without wheels.
The frictionless future is moving at full speed. #InnovativeChina pic.twitter.com/HPIhpsRage
— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) August 11, 2026