भारत की सख्ती से तिलमिलाया चीन, सोलर और IT सेक्टर के सामानों को लेकर WTO पहुंची जंग

India-China : चीन ने सोलर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े सामानों को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. चीन ने इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए भारत द्वारा निर्धारित टैरिफ या आयात शुल्क और आयातित सामानों के बजाय घरेलू सामानों के इस्तेमाल पर निर्भर उपाय, चीनी सामानों के साथ भेदभाव करते हैं. चीन इन सेक्टर्स के सामानों का एक प्रमुख एक्सपोर्टर है. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मुताबिक, चीन ने डिस्प्यूट सेटेलमेंट नियमों के तहत भारत के साथ बातचीत करने की मांग की है. चीन ने दावा किया था कि ये सपोर्ट मेजर्स और इंसेंटिव WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हैं.

चीन ने क्या कहा?

चीन ने कहा है कि अधिकारियों ने भारत सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया है. चीन ने आरोप लगाया है कि भारत के मेजर्स से सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) सेक्टर में सामानों के व्यापार पर असर पड़ता है.

दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर

भारत ने ये मेजर्स घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयातित सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए हैं. WTO नियमों के अनुसार, सलाह-मशविरा मांगना विवाद सेटेलमेंट प्रक्रिया का पहला कदम है. अगर भारत के साथ सलाह-मशविरे से कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो चीन EU WTO से इस मामले में उठाए गए मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए एक पैनल गठित करने का अनुरोध कर सकता है. बता दें, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है.

दोनों देशों में कितना होता हैं कारोबार?

पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का चीन को निर्यात 2023-24 में USD 16.66 बिलियन के मुकाबले 14.5 प्रतिशत घटकर 14.25 बिलियन डॉलर हो गया था. हालांकि, आयात 11.52 प्रतिशत बढ़कर 101.73 बिलियन डॉलर से 113.45 बिलियन डॉलर हो गया है. 2024-25 के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है.