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बांग्‍लादेश की जमीन पर चीन बनाएगा SEZ, तारिक रहमान की मौजूदगी में साइन हुआ MoU

Mongla Port in Bangladesh: चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की मौजूदगी में बांग्‍लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी. इस बदलाव को बांग्लादेश सरकार की तरफ से ज्‍यादा से ज्‍यादा चीन की तरफ से न‍िवेश को आकर्षित करने के तहत उठाया कदम माना जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:14 PM IST
बांग्‍लादेश की जमीन पर चीन बनाएगा SEZ, तारिक रहमान की मौजूदगी में साइन हुआ MoU
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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