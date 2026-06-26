China-Bangladesh Relation: बांग्लादेश सरकार ने मोंगला पोर्ट को लेकर अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटजी में बदलाव कर दिया है. इसके तहत इस पोर्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बांग्लादेश ने अब चीन से हाथ मिला लिया है. मोंगला में पहले जिस जमीन को भारतीय इकोनॉमिक जोन (SEZ) विकसित करने के लिये तय किया गया था, अब वहां चीन की सरकारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी. इस बदलाव को बांग्लादेश सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा चीन की तरफ से निवेश को आकर्षित करने के तहत उठाया कदम माना जा रहा है.
बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी (BEZA) ने 25 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में 'चीन-बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन' के निर्माण के लिए 'चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन' के साथ एमओयू साइन किया है. यह प्रोजेक्ट बागेरहाट में मोंगला पोर्ट के पास स्थित 110 एकड़ की जमीन पर विकसित किया जाना है. इस मौके पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी मौजूद रहे. वह इस समय चीन के एक अहम राजकीय दौरे पर गए हुए हैं.
इस जगह को पहले साल 2015 में शुरू की गई एक द्विपक्षीय पहल के तहत भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए आवंटित किया गया था. लेकिन, भारत सरकार ने जिस डेवलपर को यह काम दिया था वो तय समय सीमा के अंदर काम शुरू करने में विफल रहा. इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट से हटा दिया. अब इस जमीन को बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के हवाले कर दिया है.
मोंगला एग्रीमेंट को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे के दौरान हुए कई दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है. इन सभी करार का मकसद चीन के साथ इकोनॉमिक और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करना है. इसी के तहत बेजा (BEZA) ने चट्टोग्राम (चटगांव) के अनवारा एरिया में 'चीनी आर्थिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर' के निर्माण के लिए 'चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन' के साथ एग्रीमेंट पर भी साइन किये हैं.
विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) ने 'चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' के साथ भी एमओयू साइन किया है. एग्रीमेंट का मकसद निवेश को तेजी से बढ़ाना, बिजनेस रिलेशन को मजबूती देना है. इसके तहत बांग्लादेश में आने वाले चीनी निवेशकों को मदद भी दी जाएगी. चीन के जाने-माने 'हांडा ग्रुप' को केरानीगंज इकोनॉमिक जोन में भी बिजनेस के लिए जमीन का आवंटन किया गया है. बिडा की तरफ से प्रेस नोट में बताया गया कि यह चीनी कंपनी प्रोजेक्ट में 22 करोड़ डॉलर का भारी निवेश करने का प्लान कर रही है.
2015 में बांग्लादेश और भारत के बीच दो भारतीय इकोनॉमिक जोन स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था. योजना के तहत पहला जोन मोंगला में और दूसरा चट्टोग्राम के मीरशराई में बनाया जाना था. इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को भारत के 'लाइन ऑफ क्रेडिट' प्रोग्राम के तहत लागू किया जाना था. मोंगला इकोनॉमिक जोन में निवेश को प्रोत्साहित करने और मोंगला पोर्ट के जरिये दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मजबूत करने की योजना के तहत भारत और बांग्लादेश ने भारतीय फंडिंग से मोंगला पोर्ट और खुलना के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण किया था.