विदेशी निवेश को बढ़ाने के लि‍ए बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) ने 'चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' के साथ भी एमओयू साइन किया है. एग्रीमेंट का मकसद न‍िवेश को तेजी से बढ़ाना, ब‍िजनेस र‍िलेशन को मजबूती देना है. इसके तहत बांग्लादेश में आने वाले चीनी निवेशकों को मदद भी दी जाएगी. चीन के जाने-माने 'हांडा ग्रुप' को केरानीगंज इकोनॉमिक जोन में भी ब‍िजनेस के लिए जमीन का आवंटन क‍िया गया है. बिडा की तरफ से प्रेस नोट में बताया गया क‍ि यह चीनी कंपनी प्रोजेक्ट में 22 करोड़ डॉलर का भारी निवेश करने का प्‍लान कर रही है.