ईरान के ₹1,85,65,58,57,200 दबाकर बैठे हैं ट्रंप,चीन के पास करोड़ों रुपये अटके...बीजिंग तो दोस्त, फिर क्यों नहीं लौटा रहा तेहरान का पैसा ?

Iran Frozen Fund: जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांतिवार्ता फेल हो गई है. अब दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है. इस बातचीत से पहले ईरान ने अपनी शर्त सामने रख दी है. ईरान अपने 100 अरब डॉलर की वापसी चाहता है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अलग-अलग देशों के बैंकों में फ्रीज हो गए हैं. युद्ध के जूझ रहे ईरान के लिए 100 अरब डॉलर की ये रकम काफी बड़ी है, इसलिए वो बातचीत से पहले अमेरिका से अपने 100 अरब डॉलर का फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करवाना चाहता है. पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान के बीच असफल रही बातचीत में भी ये फ्रीज्ड फंड डेडलॉक बना था. अब फिर से ईरान ने शर्त रखी है कि वो उनकी फंसी हुई संपत्ति को वापस किया जाए.

कैसे फंस गया ईरान का पैसा ?

ईरान के तेल निर्यात से हुई कमाई पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते करीब 100 अरब डॉलर की कीमत विदेशी बैंकों में फंस गई. अगर भारतीय करेंसी में इस रकम को देखें तो यह करीब 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इस रकम की वैल्यूएशन को आंके तो यह ईरान के तेल से होने वाली सालाना कमाई से तीन गुनी है. ईरान ने जिन देशों को तेल बेचा, उन्होंने बिल का भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए किया, लेकिन ये फंड प्रतिबंधों के चलते बीच में ही फंस गया है.

क्यों फ्रीज कर दी गई ईरान की संपत्ति ?

ईरान की संपत्ति फ्रीज करने की कहानी साल 1979 में शुरू हुई. अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए जाने के चलते उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया. साल 1981 में अल्जीयर्स समझौता हुआ, जिसमें ईरान की कुछ संपत्ति लौटाई गई, लेकिन अमेरिका के साथ खराब रिश्तों के चलते ईरान की संपत्तियों को जब्त किए जाने का दौर चलता रहा. अमेरिका की सख्ती की वजह से जिन देशों को ईरान ने तेल बेचा था, उससे हुई कमाई का पैसा बैंकों में ही फ्रीज हो गया. फ्रीज फंड का मतलब या कि ये पैसा है तो ईरान का ही, लेकिन वो उन फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

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किस देश के पास कितना फंसा है ईरान का पैसा ?

ईरान का सबसे ज्यादा पैसा चीन के पास फ्रीज है. चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा चीन के पास के पास ईरानी फंड फंसा हुईआ है. ईरान का करीब 20 अरब डॉलर बीजिंग में फ्रीज है. इसी तरह से जापान के पास 1.5 अरब डॉलर, इराक के पास 6 अरब डॉलर, भारत के पास 7 अरब डॉलर, अमेरिका के पास 2 अरब डॉलर, यूरोप के पास 1.6 अरब डॉलर और कतर के पास 6 अरब डॉलर फंड फ्रीज पड़ा हुआ है.

ईरान क्यों वापस चाहता है ये फंड ?

युद्ध की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है. उसके इन्फ्रास्टक्चर, तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों को भारी नुकसान हुआ है. ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है. युद्ध की वजह से उसकी हालात और खस्ताहाल हो चुकी है. ऐसे में 100 करोड़ की ये रकम उसके लिए संजीवनी है. हालांकि ये इतना आसान नहीं है. अमेरिका की दलील रही है कि अगर ईरान को ये रकम मिल गई तो वो इसका इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में करेगा. होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके और अमेरिका के सामने 49 दिनों तक जंग में टिके रहकर उसने खुद को युद्ध का विजेता घोषित कर दिया है. इसकी बढ़ती ताकत सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी ईरान का मुकाबला करना और मुश्किल और महंगा हो सकता है.