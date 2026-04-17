Advertisement
trendingNow13182377
Hindi Newsबिजनेसईरान के ₹1,85,65,58,57,200 दबाकर बैठे हैं ट्रंप,चीन के पास करोड़ों रुपये अटके...बीजिंग तो दोस्त, फिर क्यों नहीं लौटा रहा तेहरान का पैसा ?

ईरान के ₹1,85,65,58,57,200 दबाकर बैठे हैं ट्रंप,चीन के पास करोड़ों रुपये अटके...बीजिंग तो दोस्त, फिर क्यों नहीं लौटा रहा तेहरान का पैसा ?

US-Iran Fund:   ईरान के तेल निर्यात से हुई कमाई पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते करीब 100 अरब डॉलर की कीमत विदेशी बैंकों में फंस गई. अगर भारतीय करेंसी में इस रकम को देखें तो यह करीब 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 17, 2026, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के ₹1,85,65,58,57,200 दबाकर बैठे हैं ट्रंप,चीन के पास करोड़ों रुपये अटके...बीजिंग तो दोस्त, फिर क्यों नहीं लौटा रहा तेहरान का पैसा ?

Iran Frozen Fund: जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांतिवार्ता फेल हो गई है. अब दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है. इस बातचीत से पहले ईरान ने अपनी शर्त सामने रख दी है. ईरान अपने 100 अरब डॉलर की वापसी चाहता है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अलग-अलग देशों के बैंकों में फ्रीज हो गए हैं. युद्ध के जूझ रहे ईरान के लिए 100 अरब डॉलर की ये रकम काफी बड़ी है, इसलिए वो बातचीत से पहले अमेरिका से अपने 100 अरब डॉलर का फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करवाना चाहता है.  पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान के बीच असफल रही बातचीत में भी ये फ्रीज्ड फंड डेडलॉक बना था. अब फिर से ईरान ने शर्त रखी है कि वो उनकी फंसी हुई संपत्ति को वापस किया जाए.  

कैसे फंस गया ईरान का पैसा ?  

ईरान के तेल निर्यात से हुई कमाई पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते करीब 100 अरब डॉलर की कीमत विदेशी बैंकों में फंस गई. अगर भारतीय करेंसी में इस रकम को देखें तो यह करीब 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इस रकम की वैल्यूएशन को आंके तो यह ईरान के तेल से होने वाली सालाना कमाई से तीन गुनी है.  ईरान ने जिन देशों को तेल बेचा, उन्होंने बिल का भुगतान बैंक ट्रांसफर के जरिए किया, लेकिन ये फंड प्रतिबंधों के चलते बीच में ही फंस गया है.  

क्यों फ्रीज कर दी गई ईरान की संपत्ति  ? 

ईरान की संपत्ति फ्रीज करने की कहानी साल 1979 में शुरू हुई. अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाए जाने के चलते उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया. साल 1981 में अल्जीयर्स समझौता हुआ, जिसमें ईरान की कुछ संपत्ति लौटाई गई, लेकिन अमेरिका के साथ खराब रिश्तों के चलते ईरान की संपत्तियों को जब्त किए जाने का दौर चलता रहा. अमेरिका की सख्ती की वजह से जिन देशों को ईरान ने तेल बेचा था, उससे हुई कमाई का पैसा बैंकों में ही फ्रीज हो गया. फ्रीज फंड का मतलब या कि ये पैसा है तो ईरान का ही, लेकिन वो उन फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.   

Add Zee News as a Preferred Source

किस देश के पास कितना फंसा है ईरान का पैसा  ? 

ईरान का सबसे ज्यादा पैसा चीन के पास फ्रीज है. चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा चीन के पास के पास ईरानी फंड फंसा हुईआ है.  ईरान का करीब 20 अरब डॉलर बीजिंग में फ्रीज है.  इसी तरह से जापान के पास 1.5 अरब डॉलर, इराक के पास 6 अरब डॉलर, भारत के पास 7 अरब डॉलर, अमेरिका के पास 2 अरब डॉलर, यूरोप के पास 1.6 अरब डॉलर और कतर के पास 6 अरब डॉलर फंड फ्रीज पड़ा हुआ है.  

ईरान क्यों वापस चाहता है ये फंड  ? 

युद्ध की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है. उसके इन्फ्रास्टक्चर, तेल रिफाइनरियों, बंदरगाहों को भारी नुकसान हुआ है. ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है. युद्ध की वजह से उसकी हालात और खस्ताहाल हो चुकी है. ऐसे में 100 करोड़ की ये रकम उसके लिए संजीवनी है. हालांकि ये इतना आसान नहीं है. अमेरिका की दलील रही है कि अगर ईरान को ये रकम मिल गई तो वो इसका इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में करेगा. होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके और अमेरिका के सामने 49 दिनों तक जंग में टिके रहकर उसने खुद को युद्ध का विजेता घोषित कर दिया है. इसकी बढ़ती ताकत सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी ईरान का मुकाबला करना और मुश्किल और महंगा हो सकता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

us iran war

Trending news

राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भड़क उठी बीजेपी, राजनाथ सिंह बोले- माफी मांगों
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भड़क उठी बीजेपी, राजनाथ सिंह बोले- माफी मांगों
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
CBI
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
Rajya Sabha news
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
Nari Shakti Vandan Bill
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
Census
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
Pawan Khera
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती