पूरी दुनिया तेल-तेल रट रही पर चीन सोने के पीछे भाग रहा...ड्रैगन के 'गोल्डन जाल' में फंसेंगे ट्रंप !

China Gold Reserve: ईरान-अमेरिका-इजरायल के युद्ध से पूरी दुनिया संकट में फंसी हुई है. बीते 100 दिनों से होर्मुज स्ट्रेट का दरवाजा बंद कर ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का चक्का जाम कर दिया है. तेल और गैस संकट से दुनियाभर के देश परेशान है.खासकर ऐसे देशों की समस्या और बढ़ गई है, जो तेल के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है. भारत और चीन जैसे देश इसी कैटेगरी में आते हैं. युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई चेन टूटी हुई है. तमाम देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन चीन अलग ही राह पर चल रहा है. चीन धड़ाधड़ सोना खरीदने में जुटा है. चीन का सोने का प्रेम ही खत्म नहीं हो रहा है. बीजिंग की ओर से सोने की खरीदारी 19 महीनों से लगातार जारी है और उसके खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. समझते हैं कि तेल संकट के बीच सोने पर चीन ये कौन सा खेल खेल रहा है?
तेल संकट के बीच चीन सोने के पीछे पड़ा हुआ है. चीन की ओर से लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की कोशिश जारी है.ये लगातार 19वां महीना है जब चाइना के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना जारी रखा है. सोने की इस शॉपिंग के बाद पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सिर्फ मई 2026 में अपने कुल गोल्ड रिजर्व में 3,20,000 ट्रॉय औंस सोना जोड़ा है. चीन के पास सोने का कुल भंडार 74.96 मिलियन औंस पर पहुंच गया है. इससे पहले अप्रैल में चीन का गोल्ड रिजर्व 74.64 मिलियन औंस था.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के चीन के कुल गोल्ड रिजर्व 340.75 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. साल 2015 के बाद से चीन की सोने पर सबसे लंबी खरीदारी है. बीते 19 महीनों से चीन लगातार हर महीने सोना खरीदकर दुनिया को हैरान कर रहा है. गोल्ड पर वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहा है. गोल्ड खरीदारी की टाइमिंग सबसे अहम है, क्योंकि सोने की कीमत पहले से दबाव में है. तेल संकट से दुनिया परेशान है, ऐसे में चीन का लगातार सोना खरीदते रहना काफी अहम हो जाता है.
सोने पर चीन खास स्ट्रेटजी बना रहा है. चीन दरअसल सोने की बदौलत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. सोना हमेशा से सेफ हैवन की पहचान रखता है. सोने का भंडार भरकर चीन ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है. सोना खरीदना उसकी लॉन्गटर्म रणनीति का हिस्सा है. इतना ही नहीं वो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर विदेशी मुद्रा भंडार की भागीदारी बढ़ा रहा है.
डॉलर के बाद सोना सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट बन गया है. सोने का भंडार बढ़ने से डॉलर पर उनकी निर्भरता कम होने लगेगी. डॉलर पर निर्भरता कम करते वो उससे जुड़े जोखिमों से भी खुद को सुरक्षित रख पाएगा. डॉलर के कमजोर होने पर भी चीन के विदेशी मुद्रा भंडार पर अधिक असर नहीं पड़ेगा. अगर आंकड़ों को देखें तो सितंबर 2025 तक चीन के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 7.6 फीसदी थी, जिसे वो तेजी से बढ़ाना चाहता है. जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है केंद्रीय बैंक डॉलर से दूर भागना चाहते हैं और उसपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं. चीन का सोने का प्रेम इसी का नतीजा है.
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री टॉर्स्टन स्लोक मानते हैं कि चीन की ओर से सोने की खरीदारी उसकी ताकत को बढ़ा रही है. आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में चीन डॉलर की जगह गोल्ड को रिजर्व एसेट के तौर पर जमा कर रहा है. ये बदलाव डॉलर की वैश्विक पकड़ को चुनौती देगा. जानकारों की माने तो गोल्ड को लेकर बदलती रणनीति आने आने वाले दिनों में डॉलर की बादशाहत भी डगमगा सकती है. देश सोने को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने का रास्ता मान रहे हैं. सोना खरीदने के लिए चीन डॉलर बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है. चीन का ये फैसला अमेरिका को बड़ा झटका दे सकता है. पढ़ें- सस्ता सोना तो ठीक पर असली खेल तो चांदी खेल रही है...फूटने वाला है 'सिल्वर बम', कीमत पर क्या असर होगा ?
FAQ सवाल: चीन और भारत सोना क्यों खरीद रहे हैं?
जवाब:चीन और भारत जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और डॉलर पर निर्भरता तो कम करने के लिए सोने की खरीदारी कर अपने खजाने में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं.
सवाल: चीन इतना सोना क्यों जमा कर रहा है?
जवाब: चीन डॉलर को टक्कर देने और वैश्विक अनिश्चितता के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी कर रहा है.
सवाल: भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने को क्यों कहा ?
जवाब:सोना खरीदने के लिए भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म करना पड़ता है. डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से भारत का खजाना खाली हो रहा है, ऐसे में गोल्ड आयात को रोकने के लिए सरकार लोगों को सोना नहीं खरीदने की सलाह दे रही है.