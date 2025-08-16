चीन की बढ़ती ताकत या अमेरिका की दोस्ती, भारत के लिए कौन-सा रास्ता सही? अमेरिकी प्रोफेसर का चौंकाने वाला जवाब

भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी विदेश नीति और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की बड़ी परीक्षा हो रही है. अब तक भारत ने अपनी ‘मल्टी-एलाइनमेंट पॉलिसी’ के जरिए सभी देशों से रिश्ते बैलेंस रखने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने इस बैलेंस को डगमगाने पर मजबूर कर दिया है. ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे 27 अगस्त से अमेरिका में भारतीय सामानों पर कुल 50% टैरिफ लग जाएगा.

यह कदम केवल व्यापारिक दबाव नहीं बल्कि भारत को यह तय करने के लिए मजबूर करने जैसा है कि वह चीन और रूस के साथ रहेगा या फिर अमेरिका का साथ देगा. सवाल है कि भारत को कौन-सा रास्ता चुनना चाहिए?

जेफरी सैक्स ने दी चेतावनी

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रख्यात इकोनॉमिस्ट और अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने इस पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि भारत को किसी भी हाल में चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों के ‘ट्रेड वॉर’ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अमेरिका, भारत को कभी भी एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजीक मोहरे की तरह देखता है. सैक्स के मुताबिक, यह सोचना पूरी तरह अवास्तविक है कि भारत, चीन की जगह ग्लोबल सप्लाई चेन में ले लेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां भारत के लिए बड़े खतरे का संकेत हैं और भारतीय नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

क्यों अवास्तविक है भारत के लिए चीन की जगह लेना?

सैक्स ने कहा कि कई लोग मानते हैं कि अमेरिका चीन से लड़ाई में भारत को उसका ऑप्शन बना देगा. लेकिन यह संभव नहीं है. ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाना इसका सबसे बड़ा सबूत है. उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भारत को बड़े पैमाने पर निर्यात की अनुमति नहीं देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने चीन के साथ किया. इसलिए भारत को अपना भविष्य अमेरिकी बाजार पर निर्भर रखकर तय नहीं करना चाहिए.

चीन और भारत का सहयोग क्यों जरूरी?

जेफरी सैक्स ने भारत-चीन के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया. उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड चिप्स जैसे सेक्टर में चीन भारत के लिए बेहतरीन साझेदार हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही भारत-चीन संबंध कई मुद्दों पर तनावपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के फायदे न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व हो सकते हैं.

भारत के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या?

सैक्स ने भारत को साफ सलाह दी कि उसे अपने दांव सुरक्षित रखने चाहिए और वाशिंगटन को अपना आर्थिक भविष्य तय नहीं करने देना चाहिए. भारत को केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय रूस, चीन, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोगियों का एक मजबूत आधार बनाना होगा.