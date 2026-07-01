Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमीघंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा

पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा

257 किलोमीटर लंबी इस नई हाई-स्पीड रेल लाइन ने शिआन और शियान के बीच यात्रा समय में 6 घंटे से अधिक की कमी कर दी है. ये रेल लाइन पहले से मौजूद वुहान-शियान हाई-स्पीड रेलवे से भी जुड़ती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:51 PM IST
पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा
350 kmph Bullet Train Line1 min ago
2
chhattisgarh news7 min ago
3
cow slaughter ban13 min ago
4
Ravichandran Ashwin21 min ago
5
Science News29 min ago