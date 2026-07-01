पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा

नई सेवा के साथ शुरू हुआ शिआन ईस्ट रेलवे स्टेशन उत्तर-पश्चिम चीन का एक बड़ा परिवहन केंद्र है. 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस स्टेशन का निर्माण 5G, BeiDou नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड हाई-प्रिसीजन पोजिशनिंग और इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन तकनीकों की मदद से किया गया है. स्टेशन की छत पर 30,000 वर्ग मीटर से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं. इनसे हर साल लगभग 70 लाख kWh हरित बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है. इस बिजली का उपयोग स्टेशन की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा.