पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा

China Bullet Train Network: चीन ने देश के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 350 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली नई हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू कर दी है. मंगलवार को नई G3966 बुलेट ट्रेन शिआन ईस्ट रेलवे स्टेशन से रवाना हुई. इसके साथ शिआन-शियान हाई-स्पीड रेलवे पर आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू हो गया.
257 किलोमीटर लंबी इस नई हाई-स्पीड रेल लाइन ने शिआन (Shaanxi प्रांत) और शियान (Hubei प्रांत) के बीच यात्रा समय में 6 घंटे से अधिक की कमी कर दी है. ये रेल लाइन पहले से मौजूद वुहान-शियान हाई-स्पीड रेलवे से भी जुड़ती है. इससे अब शिआन से वुहान तक का सफर केवल 2 घंटे 41 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.
ये रेलवे लाइन किनलिंग पर्वतों से होकर गुजरती है, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी चीन के बीच प्राकृतिक सीमा माना जाता है. साथ ही यह हानजियांग नदी को भी पार करती है, जो यांग्त्ज़ी नदी की प्रमुख सहायक नदी है.
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस इलाके में लंबे समय तक परिवहन और आर्थिक गतिविधियां सीमित थीं. इसी चुनौती को देखते हुए चीन ने वर्ष 2021 में इस परियोजना का निर्माण शुरू किया था. इस पर कुल 47.68 अरब युआन (करीब 7 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया गया.
परियोजना के मुख्य डिजाइनर माओ लेई के मुताबिक, ये रेलवे ऐसे इलाके से गुजरती है जिसे 'प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संग्रहालय' कहा जाता है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के कारण पूरी रेल लाइन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पुलों और सुरंगों पर बनाया गया है.
नई सेवा के साथ शुरू हुआ शिआन ईस्ट रेलवे स्टेशन उत्तर-पश्चिम चीन का एक बड़ा परिवहन केंद्र है. 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस स्टेशन का निर्माण 5G, BeiDou नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड हाई-प्रिसीजन पोजिशनिंग और इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन तकनीकों की मदद से किया गया है. स्टेशन की छत पर 30,000 वर्ग मीटर से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं. इनसे हर साल लगभग 70 लाख kWh हरित बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है. इस बिजली का उपयोग स्टेशन की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा.
चीन ने अपने 15वें पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के तहत देशभर में परिवहन इन्फ्रा को और तेजी से विकसित करने तथा आधुनिक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है. नई शिआन-शियान हाई-स्पीड रेलवे को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.