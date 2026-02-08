Advertisement
सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

China Gold Reserve: सोने की कीमत जिस तेजी के साथ ऊपर चढ़ी उतनी ही रफ्तार से नीचे गिरने लगी है. कभी सोना चढ़ता है तो अगले ही पल गिरता है. हर दिन सोना-चांदी अलग रंग दिखा रहा है. किसी को भी सोने-चांदी की ये चाल समझ में नहीं आ रही है. सोना-चांदी अगर चढ़ते हैं तो उनकी तेजी टिक नहीं पाती.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 08, 2026, 04:24 PM IST
सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

Gold-Silver Price: सोने की कीमत जिस तेजी के साथ ऊपर चढ़ी उतनी ही रफ्तार से नीचे गिरने लगी है. कभी सोना चढ़ता है तो अगले ही पल गिरता है. हर दिन सोना-चांदी अलग रंग दिखा रहा है. किसी को भी सोने-चांदी की ये चाल समझ में नहीं आ रही है. सोना-चांदी अगर चढ़ते हैं तो उनकी तेजी टिक नहीं पाती. जर्मनी की हेराउस मेटल के ड्रेडिंग हेड डोमिनिक स्पेरज़ेल की माने तो उन्होंने अपने पूरे करियर में सोने-चांदी के बाजार को इतना बेकाबू नहीं देखा है. अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ? सोने-चांदी की कीमत में इस तरह की बेचैनी क्यों बनी हुई है ? सोना और चांदी की खरीदारी कब करें ? क्यों सोना-चांदी का भाव अचानक से गिरने लगा है ?  

सोने-चांदी की कीमत आज कहां पहुंची ? 

ये हफ्ता सोना-चांदी के खरीदारों के लिए जहां अच्छा रहा तो वहीं जिन्होंने गोल्ड-सिल्वर में निवेश किया है, उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है. बीते एक हफ्ते में सोना 13717 रुपए सस्ता होकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि चांदी की की कीमत 94421 रुपए गिरकर 1.65 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.   

क्यों सस्ता हो रहा है सोना-चांदी 

सोने-चांदी की लगातार बढ़ रही कीमत की वजह से वो पहले से ओवर प्राइस थी. बाजार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने ट्रिगर का काम किया और सोना-चांदी में भार मुनाफावसूली शुरू हो गई. सोने-चांदी की कीमत में प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है.  वहीं ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर होने की वजह से सोने-चांदी की कीमत में कमी आई है.  

ट्रंप ने लगाई चिंगारी, चीन की मौकापरस्ती 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चीफ के तौर पर केविन वॉश के नाम की सिफारिश की, जिसने सोने-चांदी के लिए ट्रिगर का काम किया है. इस खबर ने डॉलर को मजबूत किया तो वहीं सोने-चांदी पर भारी दवाब देखने को मिला. निवेशकों ने सोने-चांदी से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगाना शुरू कर दिया. चीन ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया. चीन ने ऐसी सट्टेबाजी खेलनी शुरू कर दी है, जो आने वाले वक्त में गोल्ड-सिल्वर प्राइस में भारी उछाल ला सकती है.  

सोने-चांदी पर चीन की चालबाजी    

 सोने-चांदी की कीमत में गिरावट आने के बाद चीन ने फिर से इसकी खरीदारी शुरू कर दी है. चीन का गोल्ड रिजर्व 74.1 मिलियन औंस यानि लगभग 2305 टन पर पहुंच गया. सोने पर चीन की चालाकी के पीछे बड़ा मकसद छिपा है. बीजिंग चुपके चुपके ना केवल सोने का भंडार बढ़ा रहा है, बल्कि अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को बेचकर अमेरिका को झटका भी दे रहा है.  चीन ने अमेरिकी बॉन्ड रिजर्व को 18 साल के निचले स्तर पर पहुंचा कर 682.6 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया है, वहीं गोल्ड रिजर्व 2305 टन पर पहुंच गया है.  

सोने-चांदी पर चीन की चालाकी डिकोड  

 चीन अमेरिकी डॉलर बेचकर सोने का भंडार बढ़ा रहा है. अगर चीन के गोल्ड स्टोरेज की वैल्यू देखें तो यह 369.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. सोने की गिरती कीमतों के बीच चीन की ओर से सोने की बढ़ी खरीदारी आने वाले वक्त में बड़े संकट के संकेत है. महीनेभर में चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व को 319.45 अरब डॉलर से बढ़ाकर 369.58 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया था.  ये इजाफा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत गिरी हुई है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. चीन की ये सट्टेबाजी या जमाखोरी आने वाले दिनों में सोने के साथ बड़े खेल का संकेत दे रही है. चीन की आदत है, पहले जमा करके स्टोक बनाने की और फिर ग्लोबल मार्केट को अपने हिसाब से रन करने की.  सोने के साथ भी आने वाले दिनों में चीन ऐसी खेल कर सकता है.  

अमेरिका को दोहरा झटका

चीन न केवल सोने का भंडार भर रहा है, बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी कम कर अमेरिका को दोहरा झटका दे रहा है. चीन डॉलर आधारित संपत्तियों से हटकर सोना चांदी जैसे संपत्ति से अपने भंडार को भर रहे हैं. जिस तरह से चीन सोने की लगातार खरीदारी कर रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है. चीन की इस जमाखोरी के पीछे बड़ी मंशा दिख रही है, जिसका असर आने वाले सालों में दुनियाभर पर हो सकती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

 gold prices

