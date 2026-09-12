गलवान के बाद भी चीन से डबल हुआ इम्पोर्ट, 7 साल बाद 'जिनपिंग रिटर्न्स'! मोदी-शी की बैठक से क्या टूटेगा व्यापार घाटे का चक्र?

Xi Jinping in BRICS Summit 2026: करीब दोपहर 12 बजे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. फ्लाइट का दरवाजा खुला, शी जिनपिंग ने बाहर निकलकर सबसे पहले हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया. फिर नीचे उतरे. उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे थे. उनसे हाथ मिलाया, कुछ बात की. उनके स्वागत के लिए आयोजित नृत्य को देखा और उसके बारे में जितिन प्रसाद से कुछ पूछा...कुल मिलाकर जिनपिंग साल 2020 के गलवान विवाद के 6 साल बाद जब भारत आएं, तो उनका हाव-भाव काफी सहज और सकारात्मक दिखा. ब्रिक्स समिट और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत से पहले शी का ये पॉजिटिव एटीट्यूड बेहद महत्वपूर्ण है. ब्रिक्स 2026 के जरिए एशिया के दो ताकतवर देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत हो सकती है.
साल 2023 में G-20 शी जिनपिंग ने भारत आने से परहेज किया था, लेकिन ब्रिक्स समिट में वो 400 डेलीगेट्स के साथ पहुंचे हैं. चीनी राष्ट्रपति के भारत आने से पहले चीन ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हम भारत के साथ बातचीत बढ़ाकर, आपसी मतभेदों को सुलझाकर काम करने के लिए तैयार हैं.
चीन की ओर से भारत के साथ सीधी विमान सेवा को फिर से शुरू करने का ऐलान होना ये दिखाता है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स डिप्लोमेसी के जरिए भारत के साथ संबंधों में सुधार करना चाहते हैं. शी जानते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश भारत उनके लिए कितना बड़ा बाजार है. चाइना सदर्न एयरलाइंस ने 21 सितंबर 2026 से ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है.
चीन ये भी जानता है कि दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपने बाजार की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत की जरूरत है. अमेरिका के टैरिफ, ट्रेड वॉर और बदलते वैश्विक हालातों की वजह से चीन की आर्थिक चुनौतियों बढ़ रही है. ऐसे में शी जिनपिंग भारत को इग्नोर करने की गलती नहीं करना चाहते हैं. आज शाम दोनों नेताओं के बीच होने वाली मीटिंग में भी इसकी झलक दिखने वाली है.
आज पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. भारत के पास मौका है कि वो अपने व्यापार घाटे का रास्ता निकाले और चीन को निर्यात बढ़ाए. चीन के साथ हम कितना नेगोशिएशन हो पाता है, ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील में नेगोसिएशन का रास्ता भी तय करेगा.
दोनों ही देश सीमा विवाद को अब बैकडोर चैनल्स से ही सुलझाना चाहते हैं. ब्रिक्स जैसे ग्लोबल मंच पर सीमा विवाद का मुद्दे पर बात हो , इसकी संभावना कम ही देखी जा रही है. माना जा रहा है कि भारत का फोकस चीन के साथ निर्यात बढ़ाने और अपना व्यापार घाटा कम करने पर होगा.
व्यापार संतुलन
निर्यात और निवेश
वीजा-आवाजाही
रेअर अर्थ की सप्लाई
मशीनरी जैसे ईवी व्हीकल्स
सेमीकंडक्टर सप्लाई
भारत पर चीन की निर्भरता किसी से छिपी नहीं है. साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई, लेकिन व्यापार बढ़ता रहा. वित्त वर्ष 2025-26 की सिर्फ बात करें , तो
चीन को भारत का निर्यात 36.62% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हो गया
भारत का चीन से आयात 16.03% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2024-25 के 99.21 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 112.16 अरब डॉलर हो गया.
चीन से क्या खरीदता है भारत: इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल , कंप्यूटर के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, लिथियम-आयन बैटरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक और उर्वरक .
चीन को क्या बेचता है भारत: खनिज अयस्क, जैविक रसायन, और पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है
चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसे अमेरिका से निपटना है, तो भारत की जरूरत होगी. अमेरिका ने ईरान पर हमला करके एशियाई देशों की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, रूस को नुकसान पहुंचाना है. ट्रंप की टैरिफ का बोझ भी एशियाई देशों ने झेला है. ऐसे में ये दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाकर अमेरिका को किनारे कर सकते हैं.
अगर भारत-चीन के बीच रिश्ते सुधरते हैं, आर्थिक सहयोग बढ़ता है , तो भारत में चीनी निवेश बढ़ेगा . दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंध और मजबूत होंगे. भारत-चीन के बीच निवेश और सप्लाई चेन आसान होगी. भारतीय उद्योगों को सस्ता कच्चा माल और इंजीनियरिंग पार्ट्स आसानी से मिलेंगे. संबंध सुधरते, तो रक्षा बजट कम करने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकेगा.