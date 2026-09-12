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गलवान के बाद भी चीन से डबल हुआ इम्पोर्ट, 7 साल बाद 'जिनपिंग रिटर्न्स'! मोदी-शी की बैठक से क्या टूटेगा व्यापार घाटे का चक्र?

Modi-Xi Jinping Meeting: थोड़ी देर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है. इस मीटिंग का फोकस क्या होगा, इसपर सबकी नजर है. 7 साल बाद शी भारत आए हैं, क्या

Written ByBavita Jha
Published: Sep 12, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:04 PM IST
गलवान के बाद भी चीन से डबल हुआ इम्पोर्ट, 7 साल बाद 'जिनपिंग रिटर्न्स'! मोदी-शी की बैठक से क्या टूटेगा व्यापार घाटे का चक्र?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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