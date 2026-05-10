क्या ट्रंप के दबाव में झुका ड्रैगन! टॉप बैंकों को दिया सीक्रेट आदेश, इसमें भारत के लिए क्या है बड़ा मौका; समझ लीजिये पूरी कहानी

ईरान जंग के बीच चीन ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया जिसे अमेरिकी दबाव के आगे उसकी 'खामोश नरमी' माना जा रहा है? ईरानी तेल को लेकर जारी तनातनी के बीच बीजिंग ने अपने सबसे बड़े बैंकों को उन चीनी रिफाइनरियों को नया कर्ज देने से रोक दिया है, जिन पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध लगाए हैं. ये फैसला सिर्फ चीन-अमेरिका टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि इसके असर भारत तक महसूस किए जा सकते हैं.

तेल निर्यात पर शिकंजा कसने की कोशिश

दरअसल, अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल निर्यात पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका का मानना है कि ईरानी क्रूड ऑयल की बिक्री तेहरान की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है. इसी रणनीति के तहत अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने हाल ही में चीन की बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी ‘हेंगली पेट्रोकेमिकल’ समेत कुछ संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए. आरोप ये है कि ये कंपनियां ईरानी कच्चे तेल के कारोबार से जुड़ी हुई थीं. अमेरिका ने सिर्फ प्रतिबंध लगाकर बात खत्म नहीं की, बल्कि चीनी बैंकों को साफ चेतावनी भी दी. कहा गया कि अगर उन्होंने ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद जारी रखी तो उन पर भी ‘सेकेंडरी सैंक्शंस’ लगाए जा सकते हैं. यही वह दबाव है जिसने चीन को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्ज देने से रोकने की सलाह

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने देश के बड़े बैंकों से कहा है कि वे इन रिफाइनरियों के साथ अपने कारोबारी रिश्तों और जोखिम का दोबारा आकलन करें. फिलहाल उन्हें नए युआन-आधारित कर्ज रोकने की सलाह दी गई है. हालांकि, मौजूदा लोन तुरंत वापस मांगने को नहीं कहा गया है, ताकि अचानक वित्तीय संकट पैदा न हो.

दिलचस्प बात ये है कि ये कदम चीन के पुराने रुख से अलग दिखाई देता है. कुछ ही दिन पहले चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों से अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने की अपील की थी. बीजिंग ने 2021 में एक खास 'ब्लॉकिंग सिस्टम' भी बनाया था ताकि विदेशी प्रतिबंधों के असर से अपनी कंपनियों को बचाया जा सके. लेकिन अब उसी चीन का बड़े बैंकों को सतर्क करना यह दिखाता है कि मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है.

असल में चीन इस समय बेहद नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है. एक तरफ वो अमेरिका के सामने झुकता हुआ नहीं दिखना चाहता, दूसरी ओर उसे यह भी डर है कि अगर उसके बड़े सरकारी बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ गए तो वैश्विक डॉलर सिस्टम तक उनकी पहुंच खतरे में पड़ सकती है. चीन की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा झटका होगा.

भारत के लिए क्या संकेत छिपे हैं?

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चीन ईरानी तेल की खरीद कम करता है तो उसे दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा. इसका असर सीधे वैश्विक मांग और सप्लाई पर पड़ेगा. चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है. इसलिए उसकी रणनीति बदलते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए इसका मतलब साफ है- कच्चा तेल महंगा हो सकता है. तेल की कीमतें बढ़ने का असर पेट्रोल-डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों तक दिखाई देगा. यानी चीन और अमेरिका के बीच चल रही यह आर्थिक खींचतान आने वाले दिनों में भारत में महंगाई बढ़ाने की एक बड़ी वजह बन सकती है.