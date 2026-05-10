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Hindi Newsबिजनेसरेयर अर्थ के दम पर चीन की हो रही बल्‍ले-बल्‍ले, एक्‍सपोर्ट में आया जबरदस्‍त उछाल

रेयर अर्थ के दम पर चीन की हो रही बल्‍ले-बल्‍ले, एक्‍सपोर्ट में आया जबरदस्‍त उछाल

चीन की कस्टम रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के दौरान 5,308.6 टन रेयर अर्थ का निर्यात क‍िया गया. ये खनिज आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए बेहद अहम माने जाते हैं. कुल व्यापार की बात करें तो चीन का टर्नओवर 634.06 अरब डॉलर रहा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 10, 2026, 07:38 AM IST
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China Export Data: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन ने अप्रैल 2026 में अपने व्यापारिक आंकड़ों से सबको चौंका दिया है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स (GACC) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में चीन के कुल निर्यात में पिछले महीने के मुकाबले 12 प्रतिशत की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है. चीन की तरफ से जारी इन आंकड़ों में रेयर अर्थ 'दुर्लभ खनिजों' (Rare Earths) की भूमिका अहम रही है. इसका निर्यात केवल अप्रैल महीने में ही बढ़कर 6.42 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया.

चीन की कस्टम रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के दौरान 5,308.6 टन रेयर अर्थ का निर्यात क‍िया गया. ये खनिज आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए बेहद अहम माने जाते हैं. कुल व्यापार की बात करें तो चीन का टर्नओवर 634.06 अरब डॉलर रहा. इसमें से एक्‍सपोर्ट का हिस्सा 359.44 अरब डॉलर और आयात 274.62 अरब डॉलर का रहा. इससे चीन ने 84.82 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्‍लस (Trade Surplus) हासिल किया है.

मैकेनिकल प्रोडक्‍ट की ड‍िमांड सबसे ज्यादा रही

चीन के एक्‍सपोर्ट पोर्टफोलियो में हाई-टेक और मैकेनिकल प्रोडक्‍ट की ड‍िमांड सबसे ज्यादा रही. आंकड़ों के अनुसार, हाई-टेक प्रोडक्‍ट का एक्‍सपोर्ट 104.01 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्‍ट की वैल्यू 229.29 अरब डॉलर रही. मोबाइल फोन और इंटीग्रेटेड सर्किट के मामले में भी चीन ने ग्‍लोबल मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत रखा है.

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अप्रैल महीने में जबरदस्त प्रदर्शन किया

चीन के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी अप्रैल महीने में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. इंजन और चेसिस सहित मोटर वाहनों का निर्यात 160.96 अरब डॉलर रहा, वहीं ऑटो कंपोनेंट्स और पार्ट्स का निर्यात 85.99 अरब डॉलर दर्ज किया गया. पिछले महीने की तुलना में चीन के कुल व्यापार, निर्यात और आयात मूल्य में 7.2 प्रतिशत की सामूहिक वृद्धि देखी गई है, जो वैश्विक बाजार में चीन की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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