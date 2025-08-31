रील से बनाई रिलायंस से भी बड़ी कंपनी, खुद बन गया चीन का सबसे अमीर, ₹57,12,59,56,00,000 का बैंक बैलेंस पर भारत में बैन

Tiktok Owner Networth: भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार दिख रहे हैं. पीएम मोदी अभी SCO समिट 2025 के लिए चीन में है. पीएम उधर चीन में है तो इधर चीनी ऐप टिकटॉक (TikTok) ने नौकरी की वेकेंसी निकाल दी. टिकटॉक ने गुड़गांव ऑफिस के लिए वैकेंसी निकाली हैं, हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि टिकटॉक की पैरेंट कंपनी ByteDance भारत में बैन है. आज बात उस शख्स की, जिसने अपने दिमाग से टिकटॉक को बनाया. 12 साल गुमनामी की जिंदगी जी और फिर जब सबके सामने आया तो हैरान कर दिया. 41 साल की उम्र में यह शख्स चीन का सबसे अमीर उद्योगपति बन गया.

चीन का सबसे अमीर शख्स

झांग यिमिंग (Zhang Yiming) चीन के सबसे अमीर शख्स है. एक साल में उनकी दौलत 43 फीसदी से अधिक बढ़ गई है. टेक्नोलॉजी कंपनी, बायटडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंगकी मौजूदा दौलत 65.5 अरब डॉलर के करीब है. अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो करीब 57,12,59,56,00,000 रुपये है. टिकटॉक में 21 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले झांग ने साल 2012 में घर के एक कमरे से टिकटॉक की शुरुआत की थी. समा जाए अमेरिका जैसे 9 देश, इकोनॉमी में दोगुने ताकतवर...SCO समिट में 'पावर गेम' देख बेचैन हुए ट्रंप! क्या है रूस,भारत और चीन हम साथ-साथ हैं के मायने?

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बाद सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप

द वाशिंगटन पोस्ट की माने तो झांग ने पढ़ाई पूरी करन के बाद साल 2012 में बीजिंग में चार कमरे के घर से बाइटडांस की कंपनी की शुरुआत की. टिकटॉक को उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया प्लेफॉर्म बना दिया, जहां लोग छोटे-छोटे वीडियो बनाकर पॉपुलर होने लगे.चाइनीज शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक दुनियाभर में छा गया. दुनियाभर भर में 1 अरब से ज्यादा यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पर हैं.

रिलायंस से बड़ी कंपनी

टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गई. कंपनी का वैल्यूएशन 300 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया. भारत के हिसाब से देखें तो देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा बड़ी कंपनी बन गई. शॉर्ट वीडियो किंग बने झांग की दौलत दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ने लगी. हुरुन चाइना रिच लिस्ट के अनुसार झांग यिमिंग चीन के सबसे अमीर शख्स बन गए. उनकी दौलत 65.5 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई, हालांकि सुरक्षा का हवाला देकर भारत समेत कई देशों ने टिकटॉप पर बैन लगा दिया.