तेल पर तगड़ा खेल, नया रिकॉर्ड! अमेरिका से बिना डरे चीन ने रूस से सस्ता क्रूड खरीदकर दिखाई ताकत

Hindi Newsबिजनेसतेल पर तगड़ा खेल, नया रिकॉर्ड! अमेरिका से बिना डरे चीन ने रूस से सस्ता क्रूड खरीदकर दिखाई ताकत

फरवरी में होने वाली डिलीवरी के लिए चीन को रूसी तेल का शिपमेंट लगभग 2.07 मिलियन बैरल प्रति दिन होने का अनुमान है. ये वोर्टेक्सा एनालिटिक्स के शुरुआती आकलन के आधार पर जनवरी के अनुमानित 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:40 PM IST
Source : AI
Russian Oil Imports : भले ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे. लेकिन, फरवरी में चीन की रूसी कच्चे तेल की खरीद एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है. फरवरी में चीन की रूसी कच्चे तेल की खरीद लगातार तीसरे महीने बढ़ने की उम्मीद है. ये एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच जाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट रिफाइनर भारी डिस्काउंट वाले कार्गो की खरीद बढ़ा रहे हैं.

चीन की रूसी कच्चे तेल की खरीद बनाएगी रिकॉर्ड

भारत के पीछे हटने पर चीन ने और अधिक रूसी क्रूड खरीदा

Kpler के डेटा से पता चलता है कि फरवरी में भारत का रूसी क्रूड का इंपोर्ट और घटकर लगभग 1.159 मिलियन बैरल प्रति दिन रह सकता है. कम डिमांड की वजह से रूसी क्रूड की कीमतें कम हो गई हैं. जनवरी और फरवरी में चीन को डिलीवरी के लिए कार्गो बेंचमार्क ICE ब्रेंट के मुकाबले $9 से $11 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं. 

ये भी पढ़ें : रूस के एक यूटर्न से महा क्रैश होगा सोना,1 लाख के नीचे जाएगा Gold?

सबसे बड़ा खरीदार बन गया है चीन 

नवंबर के बाद से चीन भारत को पीछे छोड़कर रूस का समुद्री क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध से जुड़े पश्चिमी देशों के बैन और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली पर दबाव की वजह से भारत ने दिसंबर में रूसी तेल की खरीद को दो साल के निचले स्तर पर ला दिया.

 $8 से $9 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर ट्रेड 

ईरान के खिलाफ US की संभावित मिलिट्री कार्रवाई की चिंताओं ने चीन के इंडिपेंडेंट रिफाइनर (जिन्हें आमतौर पर टीपॉट कहा जाता है) को परेशान कर दिया है. ये रूस, ईरान और वेनेज़ुएला से US बैन के तहत दुनिया भर में तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं. इन रिफाइनर को अक्सर सप्लाई करने वाले एक सीनियर चीनी ट्रेडर के मुताबिक, रूसी क्रूड ने हाल ही में कीमत के मुकाबले प्रोसेसिंग क्वालिटी के मामले में ईरानी तेल पर कॉम्पिटिटिव बढ़त हासिल की है. ट्रेडर ने बताया कि ESPO ब्लेंड का पिछली बार मार्च डिलीवरी के लिए ICE ब्रेंट के मुकाबले लगभग $8 से $9 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर ट्रेड किया गया था.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

