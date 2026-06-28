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खुद रोज़ 7600 करोड़ का सोना खरीद रहा चीन, फिर आम लोगों की गोल्ड शॉपिंग पर क्यों लगाया 'ब्रेक'?

China Gold Plan: चीन ने 2026 के पहले महीने में 692 टन सोने का आयात किया,पिछले साल के मुकाबले 76 फीसदी अधिक है. मई महीने में ही चीन ने 163 टन सोना आयात किया. हर दिन करीब 7,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना खरीद रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:06 PM IST
खुद रोज़ 7600 करोड़ का सोना खरीद रहा चीन, फिर आम लोगों की गोल्ड शॉपिंग पर क्यों लगाया 'ब्रेक'?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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