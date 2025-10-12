Advertisement
अमेरिका के 100% टैरिफ के फैसले पर चीन का पलटवार , खोल दी ट्रंप की पोल, लगाया दोहरे मापदंड का आरोप

अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया. पहले से ही चीन पर 30 फीसदी टैरिफ लग रहा था और अब काफी विवाद-विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 130 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया. 1 नवंबर से नए टैरिफ लगाए जाएंगे. ट्रंप के फैसले पर अब चीन ने पलटवार किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 12, 2025, 03:15 PM IST
China on US tariff: अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया. पहले से ही चीन पर 30 फीसदी टैरिफ लग रहा था और अब काफी विवाद-विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 130 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया. 1 नवंबर से नए टैरिफ लगाए जाएंगे. ट्रंप के फैसले पर अब चीन ने पलटवार किया है. चीन ने रविवार को अमेरिका के फैसले पर निशाना साधा और इस कदम को "दोहरे मानदंडों" का प्रदर्शन बताया. 

अमेरिका के फैसले पर चीन का पलटवार  

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन पर लगाए गए ये अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से लागू होंगे. ऐसे में एक बार फिर से चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर होता हुआ नजर आ रहा है.  चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, 9 अक्टूबर को, चीन ने रेयर-अर्थ एलिमेंट्स और संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय जारी किए.  यह चीनी सरकार द्वारा अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए कानूनों और नियमों के अनुसार की जाने वाली सामान्य कार्रवाई है.  चीनी कॉमर्स मंत्रालय ने कहा एक जिम्मेदार प्रमुख देश के रूप में, चीन हमेशा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझा सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करता है, हमेशा एक न्यायसंगत और उचित सैद्धांतिक रुख अपनाता है, और निर्यात नियंत्रण उपायों को विवेकपूर्ण और उदार तरीके से लागू करता है. बीजिंग ने वाशिंगटन पर सितंबर से चीन के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी टिप्पणी 'दोहरे मानदंड' को दर्शाती है.

चीन और अमेरिका के बीच कारोबार

 लंबे समय से,अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है, निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग कर रहा है, चीन के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस और चिप्स सहित विभिन्न उत्पादों पर एकतरफा दीर्घकालिक अधिकार क्षेत्र के उपाय लागू कर रहा है. बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी वाणिज्य नियंत्रण सूची (सीसीएल) में 3,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं, जबकि चीन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निर्यात नियंत्रण सूची में केवल लगभग 900 वस्तुएं शामिल हैं. चीनी मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से निर्यात नियंत्रण के जो उपाय अपनाएं हैं, उन्होंने कंपनियों के वैध और कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

US China

