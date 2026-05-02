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Hindi Newsबिजनेसअमेरिका को ड्रैगन का कड़ा जवाब; 5 रिफाइनरियों पर लगे प्रतिबंधों पर लिया बड़ा ऐक्शन

अमेरिका को ड्रैगन का कड़ा जवाब; 5 रिफाइनरियों पर लगे प्रतिबंधों पर लिया बड़ा ऐक्शन

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि चीन पांच कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 02, 2026, 08:37 PM IST
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China Tighten Grip on US : चीन और अमेरिका के बीच लगातार कोल्ड वॉर जारी रहता है. लेकिन, अब ग्लोबल तेल राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है. चीन ने अमेरिका के उन प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. जो उसने चीनी रिफाइनरियों पर ईरान से तेल खरीदने के आरोप में लगाए थे. चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक संबंधों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि चीन पांच कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा. 

जिन रिफाइनरियों का नाम इस विवाद में सामने आया है. उनमें हेंगली पेट्रोकेमिकल (डालियान) के अलावा चार तथाकथित ‘टीपॉट’ रिफाइनरियां (शानडोंग जिंचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप, हेबेई शिनहाई केमिकल ग्रुप, शौगुआंग लुकिंग पेट्रोकेमिकल और शानडोंग शेंगशिंग केमिकल) शामिल हैं.

US ने क्यों लगाया था प्रतिबंध? 

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अमेरिका ने अप्रैल में हेंगली पेट्रोकेमिकल पर अरबों डॉलर के ईरानी तेल की खरीद का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए थे. वहीं, अन्य चार रिफाइनरियों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी. ये कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह ईरान की तेल आय को सीमित करना चाहता है. हालांकि, चीन ने साफ कर दिया है कि वो इन प्रतिबंधों को न तो मान्यता देगा और न ही उनका पालन करेगा. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अमेरिका इन कंपनियों के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को लागू नहीं कर सकता.

ये भी पढ़ें : ₹3,000 मंथली SIP से कैसे बन सकता है बच्चों का लाखों-करोड़ों का फंड? जानिए पूरी डिटेल

तेल मार्केट पर पड़ सकता है असर! 

इन प्रतिबंधों का असर चीनी रिफाइनरियों पर जरूर पड़ा है. उन्हें कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं और कई बार अपने प्रोडक्ट्स को अलग नाम से बेचने की मजबूरी भी झेलनी पड़ रही है. गौरतलब है कि ‘टीपॉट’ रिफाइनरियां चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं. पहले से ही कम मुनाफे और कमजोर घरेलू मांग से जूझ रही ये रिफाइनरियां अब अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण और मुश्किल में आ गई हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. इसका असर ग्लोबल तेल मार्केट पर भी पड़ सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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China Tighten Grip on US

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