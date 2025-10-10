Advertisement
trendingNow12955886
Hindi Newsबिजनेस

US-China Tension: अमेरिकी जहाजों पर चीन ने एडिशनल पोर्ट फीस लगाई, 14 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

चीनी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि 14 अक्टूबर से चीनी बंदरगाहों पर आने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए ये फीस 400 युआन ($56.13) प्रति टन होगी.  

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US-China Tension: अमेरिकी जहाजों पर चीन ने एडिशनल पोर्ट फीस लगाई, 14 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

US-China Tension : अमेरिका और चीन के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गयी है. अमेरिकी जहाजों पर चीन ने एडिशनल पोर्ट फीस लगाई है. इसके लिए नई दरें 14 अक्टूबर से लागू होंगी. चीन के परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 14 अक्टूबर से अमेरिकी कंपनियों और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले संचालित जहाजों या जो अमेरिकी झंडे तले चल रहे हैं उन जहाजों को हर यात्रा पर एडिशनल पोर्ट फीस देना होगा. ये कदम अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे नए पोर्ट फीस के जवाब में उठाया गया है.

इसके अलावा, 14 अक्टूबर से चीन में निर्मित या चीनी संस्थाओं द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले जहाजों को अमेरिका में फीस देनी होगी. एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक, 10,000 से अधिक कंटेनर ले जाने वाले जहाज के लिए शुल्क 10 लाख डॉलर से अधिक हो सकता है और 2028 तक सालाना बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें : भारत रूस से कम और अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदेगा, स्कॉट बेसेंट का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

 महाशक्तियों में टकराव जारी

चीनी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि 14 अक्टूबर से चीनी बंदरगाहों पर आने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए ये फीस 400 युआन ($56.13) प्रति टन होगी.  17 अप्रैल, 2028 से चीनी बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों के लिए ये फीस 1,120 युआन ($157.16) प्रति टन देनी होगी. 

चीन को हो सकता है नुकसान

पिछले दो दशकों में चीन ने जहाज निर्माण की दुनिया में खुद को नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया है. एनालिस्ट का कहना है कि ये चीनी फीस अमेरिकी जहाजों को कम प्रभावित करेंगे. जबकि अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाली फीस चीनी जहाजों पर अधिक भारी पड़ सकती है. पिछले साल चीन के शिपयार्ड्स ने 1,000 से अधिक कमर्शियल जहाज बनाए, जबकि अमेरिका में ये संख्या 10 से भी कम थी.

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सितंबर से तनाव गहराने लगा है और महाशक्तियों में टकराव जारी है. दोनों देशों के बीच अगस्त में हुई 90 दिन की ट्रेड टैरिफ रोक नवंबर में खत्म होने वाली है. अक्टूबर के अंत में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में दोनों देशों के नेताओं के मिलने की संभावना है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

US-China Tension

Trending news

'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा