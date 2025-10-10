US-China Tension: अमेरिकी जहाजों पर चीन ने एडिशनल पोर्ट फीस लगाई, 14 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

US-China Tension : अमेरिका और चीन के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गयी है. अमेरिकी जहाजों पर चीन ने एडिशनल पोर्ट फीस लगाई है. इसके लिए नई दरें 14 अक्टूबर से लागू होंगी. चीन के परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 14 अक्टूबर से अमेरिकी कंपनियों और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले संचालित जहाजों या जो अमेरिकी झंडे तले चल रहे हैं उन जहाजों को हर यात्रा पर एडिशनल पोर्ट फीस देना होगा. ये कदम अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे नए पोर्ट फीस के जवाब में उठाया गया है.

इसके अलावा, 14 अक्टूबर से चीन में निर्मित या चीनी संस्थाओं द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले जहाजों को अमेरिका में फीस देनी होगी. एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक, 10,000 से अधिक कंटेनर ले जाने वाले जहाज के लिए शुल्क 10 लाख डॉलर से अधिक हो सकता है और 2028 तक सालाना बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें : भारत रूस से कम और अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदेगा, स्कॉट बेसेंट का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

महाशक्तियों में टकराव जारी

चीनी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि 14 अक्टूबर से चीनी बंदरगाहों पर आने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए ये फीस 400 युआन ($56.13) प्रति टन होगी. 17 अप्रैल, 2028 से चीनी बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों के लिए ये फीस 1,120 युआन ($157.16) प्रति टन देनी होगी.

चीन को हो सकता है नुकसान

पिछले दो दशकों में चीन ने जहाज निर्माण की दुनिया में खुद को नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया है. एनालिस्ट का कहना है कि ये चीनी फीस अमेरिकी जहाजों को कम प्रभावित करेंगे. जबकि अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाली फीस चीनी जहाजों पर अधिक भारी पड़ सकती है. पिछले साल चीन के शिपयार्ड्स ने 1,000 से अधिक कमर्शियल जहाज बनाए, जबकि अमेरिका में ये संख्या 10 से भी कम थी.

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सितंबर से तनाव गहराने लगा है और महाशक्तियों में टकराव जारी है. दोनों देशों के बीच अगस्त में हुई 90 दिन की ट्रेड टैरिफ रोक नवंबर में खत्म होने वाली है. अक्टूबर के अंत में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में दोनों देशों के नेताओं के मिलने की संभावना है.