अमेर‍िका को चौतरफा घेर रहा चीन? 17 साल का र‍िकॉर्ड तोड़कर दी बड़ी टेंशन, भारत के ल‍िये क्‍या है मैसेज?

अमेर‍िका को 'चौतरफा' घेर रहा चीन? 17 साल का र‍िकॉर्ड तोड़कर दी बड़ी टेंशन, भारत के ल‍िये क्‍या है मैसेज?

US-China Relation: अमेरिकी ट्रेजरी होल्‍ड‍िंग्‍स में ह‍िस्‍सेदारी को चीन की तरफ से प‍िछले कुछ सालों से लगातार कम क‍िया जा रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी व‍िभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में चीन की होल्‍ड‍िंग घटकर 688.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई. यह प‍िछले 17 साल के दौरान का सबसे कम आंकड़ा है. आने वाले समय में इसमें और गिरावट आ सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 18, 2026, 12:45 PM IST
अमेर‍िका को 'चौतरफा' घेर रहा चीन? 17 साल का र‍िकॉर्ड तोड़कर दी बड़ी टेंशन, भारत के ल‍िये क्‍या है मैसेज?

Indo-US Relation: ज‍िस तरह चीन और अमेरिका के बीच तल्‍खी बढ़ रही है, उससे दोनों के र‍िश्‍ते सामान्‍य नहीं लगते. उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे दोनों देशों के संबंधों के बीच चीन ने बड़ा कदम उठाया है. चीन की तरफ से अमेरिकी ट्रेजरी होल्‍ड‍िंग्‍स में ह‍िस्‍सेदारी को लगातार घटाया जा रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में चीन की होल्डिंग्स घटकर 688.7 बिलियन डॉलर पर आ गई है, यह 17 साल का सबसे कम लेवल है. इसका सीधा सा मतलब यही है क‍ि चीन की तरफ से अमेरिका के सरकारी बॉन्‍ड्स में न‍िवेश को घटाया जा रहा है. दूसरे शब्‍दों में यह भी कह सकते हैं क‍ि चीन की तरफ से अपने उस पैसे को वापस न‍िकाला जा रहा है, जो उसने अमेरिकी सरकार को लोन के रूप में दिया था.

2013 में अपने पीक पर थी ट्रेजरी होल्‍ड‍िंग

जेफरीज एनालिस्ट क्रिस्टोफर वुड के अनुसार यह फरवरी 2025 के हाई लेवल 784.3 बिलियन डॉलर से 95.5 बिलियन डॉलर (12%) कम है. इतना ही नहीं यह लेवल नवंबर 2013 में अपने पीक 1.32 ट्रिलियन डॉलर पर था. ज‍िससे यह अब घटकर 628 बिलियन डॉलर (48%) नीचे आ गया है. नवंबर 2025 में इसमें और ग‍िरावट देखी गई और यह घटकर 682.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया. चीन की तरफ से अमेर‍िकी ट्रेजरी होल्‍ड‍िंग में ह‍िस्‍सेदारी घटाने का फैसला ऐसे समय में ल‍िया गया है, जब अमेरिका के कर्ज में व‍िदेशी लोन रिकॉर्ड लेवल पर है.

अमेरिका में चीन की ब‍िकवाली को लेकर चर्चा
चीन की तरफ से पीछले 10 साल से से ट्रेजरी होल्‍ड‍िंग्‍स बेची जा रही है. साल 2021 के फरवरी में 1.104 ट्रिलियन डॉलर से अक्टूबर 2023 तक 769.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई. यह कुल म‍िलाकर 334.6 बिलियन डॉलर (30%) की कमी थी. साल 2024 में कुछ समय के ल‍िए रुकावट के बाद फ‍िर से बिकवाली का दौर जारी है. वुड ने बताया क‍ि अमेरिका में प‍िछले द‍िनों इसको लेकर चर्चा हुई क‍ि चीन बिकवाली में तेजी ला रहा है.

डॉलर से दूरी क्यों बढ़ रही?
दुन‍ियाभर के देश व्यापार से कमाए गए डॉलर को आमतौर पर अमेरिकी ट्रेजरी में इनवेस्‍ट करते हैं, क्‍योंक‍ि इसे सबसे सेफ इनवेस्‍टमेंट माना जाता है. लेक‍िन अमेरिका के लगातार बढ़ते फिस्कल डेफिसिट और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवालों ने ट्रेजर‍ि के आकर्षण को कम कर द‍िया है. कई सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड और यूरो जैसी दूसरी करेंसी में न‍िवेश बढ़ाया जा रहा है. अमेरिका की तरफ से रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर एकतरफा बैन से बचने के लिए रिजर्व को डॉलर से दूर डाइवर्स‍िफाई कर रहा है.

फॉरेन पॉल‍िसी को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा
ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉल‍िसी को मिडिल ईस्ट की तरफ से एशिया की ओर मोड़ा. ट्रंप के राष्‍ट्रपत‍ि बनने के बाद चीन पर टैरिफ लगाए गए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जूड़े न‍ियमों को सख्‍त क‍िया गया. एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की बिक्री पर रोक लगाई गई, जो इलेक्ट्रिक व्‍हीकल से लेकर ऑटोनॉमस हथियारों तक में इस्‍तेमाल करते हैं. जवाब में चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स और मैग्‍नेट में अपनी ग्लोबल ताकत का इस्तेमाल क‍िया गया. ताइवान पर दबाव बढ़ाया गया और जापान, फिलीपींस जैसे अमेरिका के सहयोग‍ियों पर क्षेत्रीय रणनीतिक दबाव डाला.

गोल्ड के दाम में तेजी, रिजर्व की मजबूती का प्‍लान
ट्रेजरी कम करने के साथ चीन की तरफ से अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाया जा रहा है. दिसंबर 2025 तक चीन का गोल्ड रिजर्व 74.15 मिलियन औंस पर पहुंच गया, यह लगातार 14वें महीने बढ़ा है. कुल फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर 2025 में 3.358 ट्रिलियन डॉलर था, जो दुनियाभर में सबसे ज्यादा है. गोल्ड कुल रिजर्व का 5.5% है. यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल र‍िस्‍क से बचने का हिस्सा है. यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक है. चीन डॉलर बेस्‍ड एसेट से दूरी बना रहा है, जापान और ब्रिटेन जैसे देश ट्रेजरी बढ़ा रहे हैं.

भारत के लिए क्‍या है संदेश?
रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बाद अमेरिका की तरफ से रूस के डॉलर र‍िजर्व को 'फ्रीज' करने से दुनियाभर के देशों में डर का माहौल है. अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी संभाव‍ित बैन या अमेरिकी पॉल‍िट‍िकल प्रेशर से सुरख‍ित रखने के लिए चीन खुद को अमेरिकी चंगुल से न‍िकलने की कोश‍िश में जुटा हुआ है. चीन की तरफ से यह कदम 'डी-डॉलराइजेशन' की रणनीत‍ि के तहत उठाया जा रहा है. भारतत भी इन सब खतरों से बच नहीं सकता. अमेरिकी इकोनॉमी में बढ़ते लोन और ब्याज दर के उतार-चढ़ाव से भारतीय र‍िजर्व की वैल्‍यू कम नहीं हो, इसके ल‍िये भारत को भी सेफ एसेट में खुद को मजबूत करना होगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

