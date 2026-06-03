सोना छोड़ पागलों की तरह चांदी खरीदने वाले चीन ने फिर किया बड़ा खेल! सिल्वर पर मंडराया संकट, BMO कैपिटल की चेतावनी

China Silver Import: चीन के सोने का प्रेम पूरी दुनिया ने देखा. चीन ने भर-भरकर सोना खरीदकर अपनी तिजोरी भर ली. अब वहीं चीन सोने के बजाए चांदी के पीछे पड़ गया है. चीन में चांदी का आयात रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. एक तरफ जहां पूरी दुनिया युद्ध संकट का दर्द झेल रही चीन सोने-चांदी की ओर पड़ा है, लेकिन अब चांदी की मुश्किल बढ़ सकती है. चीन के क कदम से चांदी की कीमतों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. कॉमोडिटी एनालिस्ट BMO Capital Markets ने बड़ी चेतावनी जारी की है.

चीन में चांदी की बढ़ी डिमांड, लेकिन फिर बदला खेल

साल 2026 में अब तक चीन ने 365 टन सोने का आयात कर चुका है. आधिकारिक तौर पर चीन की गोल्ड होल्डिंग्ग 2,313 टन पहुंच चुकी है. सोने के साथ-साथ चीन में चांदी की डिमांड में ऐतिहासिक तेजी देखी गई. मार्च 2026 में चीन के चांदी का आयात 78 फीसदी बढ़कर 836 टन पहुंच गया. चीन की ओर से चांदी की इस खरीद के पीछे बड़ी वजह ईरान युद्ध है.

ईरान युद्ध की वजह से भर-भरकर चांदी खरीद रहा था चांदी

ईरान युद्ध की वजह से चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों की डिमांड बढ़ी. दुनिया के तमाम देशों ले सोलर ऊर्जा की ओर रुख करना शुरू किया. चीन ने भी बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने शुरू किया. सोलर मैन्युफैक्चरर्स ने चांदी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से चांदी की डिमांड बढ़ी और चीन में खूब चांदी का आयात किया गया. चीन ने सोलर मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट टैक्स में छूट दी थी, लेकिन ये छूट 1 अप्रैल से खत्म कर दी गई, जिससे सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भारी कमी आई है. BMO Capital Markets ने भी कहा है कि एक्सपोर्ट छूट खत्म होने के बाद सोलर मांग में आई कमी ने चांदी की डिमांड में कमी ला दिया है. चीन के सोलर बाजार की सुस्ती ने चांदी की मांग को प्रभावित किया है, जो कीमतों पर असर दिखाएगा. दुनिया के सबसे बड़े सोलर मार्केट में आई सुस्ती वैश्विक स्तर पर चांदी पर दबाव बना सकती है. यानी आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है.