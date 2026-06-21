हांफ रही ड्रैगन की इकोनॉमी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिर भी चल रही 'कछुआ चाल', रियल एस्टेट सेक्टर बना सिरदर्द

दूसरी ओर, चीन का निर्यात क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, मई में वस्तुओं का निर्यात 19.4 प्रतिशत बढ़कर 377 अरब डॉलर और आयात 27.4 प्रतिशत बढ़कर 271 अरब डॉलर पर पहुंच गया. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के निर्यात में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली. मई में इनका निर्यात 111 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 35.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में इस श्रेणी का कुल निर्यात 139 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है.