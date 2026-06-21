हांफ रही ड्रैगन की इकोनॉमी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिर भी चल रही 'कछुआ चाल', रियल एस्टेट सेक्टर बना सिरदर्द

चीन की अर्थव्यवस्था को घरेलू मोर्चे पर अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. वैश्विक बाजारों में निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद देश में उपभोक्ता खर्च, रियल एस्टेट गतिविधियों और कर्ज की डिमांड में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है. जेफरीज की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है.
रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में चीन की रिटेल सेल्स सालाना आधार पर 0.6 प्रतिशत घट गई, जबकि अप्रैल में इसमें 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. दिसंबर 2022 के बाद ये पहली बार है जब रिटेल बिक्री में गिरावट देखने को मिली है.
उपभोक्ता विश्वास भी कमजोर बना हुआ है. अप्रैल में चीन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स घटकर 89.0 पर पहुंच गया, जो फरवरी में 91.6 था. वहीं, बैंक ऋण और निजी क्षेत्र के क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार भी घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, इससे संकेत मिलता है कि लोग और कंपनियां निवेश और उधारी को लेकर अभी भी सतर्क हैं.
रियल एस्टेट सेक्टर में भी दबाव बना हुआ है. जनवरी से मई 2026 के दौरान आवासीय संपत्तियों की बिक्री क्षेत्रफल के आधार पर 12.1 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर 14.1 प्रतिशत घट गई. हालांकि, चीन के प्रमुख महानगरों में नए घरों की कीमतों में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे कुछ बड़े शहरों में बाजार के स्थिर होने के संकेत मिल रहे हैं.
दूसरी ओर, चीन का निर्यात क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, मई में वस्तुओं का निर्यात 19.4 प्रतिशत बढ़कर 377 अरब डॉलर और आयात 27.4 प्रतिशत बढ़कर 271 अरब डॉलर पर पहुंच गया. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के निर्यात में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली. मई में इनका निर्यात 111 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 35.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में इस श्रेणी का कुल निर्यात 139 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है.
जेफरीज के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था फिलहाल निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के दम पर आगे बढ़ रही है, जबकि घरेलू खपत, रियल एस्टेट निवेश और क्रेडिट मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है.