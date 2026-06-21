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हांफ रही ड्रैगन की इकोनॉमी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिर भी चल रही 'कछुआ चाल', रियल एस्टेट सेक्टर बना सिरदर्द

रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में चीन की रिटेल सेल्स सालाना आधार पर 0.6 प्रतिशत घट गई, जबकि अप्रैल में इसमें 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. दिसंबर 2022 के बाद ये पहली बार है जब रिटेल बिक्री में गिरावट देखने को मिली है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:44 PM IST
हांफ रही ड्रैगन की इकोनॉमी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिर भी चल रही 'कछुआ चाल', रियल एस्टेट सेक्टर बना सिरदर्द
Image Credit: X/social media/Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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