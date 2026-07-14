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ड्रैगन का कमाल, जून में चीन का निर्यात 27% बढ़ा; AI बूम से हुआ बड़ा फायदा

चीन के इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी प्रोडक्ट्स के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. AI तकनीक के तेजी से विस्तार के कारण दुनिया भर में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ी है. इसका सीधा फायदा चीन को मिला है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:30 PM IST
ड्रैगन का कमाल, जून में चीन का निर्यात 27% बढ़ा; AI बूम से हुआ बड़ा फायदा
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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