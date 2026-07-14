ड्रैगन का कमाल, जून में चीन का निर्यात 27% बढ़ा; AI बूम से हुआ बड़ा फायदा

चीन के इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी प्रोडक्ट्स के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. AI तकनीक के तेजी से विस्तार के कारण दुनिया भर में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ी है. इसका सीधा फायदा चीन को मिला है. मजबूत निर्यात प्रदर्शन ने चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर घरेलू खपत और रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती के बावजूद सहारा दिया है. 2026 की पहली छमाही में चीन का निर्यात 17.6% और आयात 26.6% बढ़ा है. जून में साउथ-ईस्ट एशिया को निर्यात लगभग 35%, यूरोपीय संघ को 18% से अधिक और लैटिन अमेरिका को 28% से अधिक बढ़ा है.