ड्रैगन का कमाल, जून में चीन का निर्यात 27% बढ़ा; AI बूम से हुआ बड़ा फायदा

China's exports surge 27% in June : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े प्रोडक्ट्स और सेमीकंडक्टर की ग्लोबल डिमांड में तेज बढ़ोतरी के चलते जून 2026 में चीन के निर्यात में सालाना आधार पर 27% की ग्रोथ दर्ज की गई. मंगलवार को जारी चीनी सीमा शुल्क (कस्टम्स) के आंकड़ों के अनुसार, ये बढ़ोतरी बाजार की उम्मीदों से कहीं अधिक रही. मई में निर्यात ग्रोथ दर 19.4% थी.
वहीं, जून में चीन के आयात में भी 36% की बढ़ोतरी हुई. ये मई के 27.4% के मुकाबले अधिक है. एनालिस्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के दौरान आयात लागत बढ़ने का भी इस पर असर पड़ा है. बता दें, जून में चीन का ट्रेड सरप्लस बढ़कर 125.6 अरब डॉलर पहुंच गया. ये मई में 105.4 अरब डॉलर था.
एनालिस्ट का कहना है कि सेमीकंडक्टर की बढ़ती कीमतों और AI से जुड़े उत्पादों की ग्लोबल डिमांड ने चीन के निर्यात को नई ऊंचाई दी है. कैपिटल इकोनॉमिक्स के चीन अर्थशास्त्र प्रमुख जूलियन इवांस-प्रिचर्ड के मुताबिक, जून में ट्रेड वैल्यू में आई तेज बढ़ोतरी का मुख्य कारण AI बूम के चलते सेमीकंडक्टर की कीमतों में उछाल है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी विदेशी बाजारों में चीनी उत्पादों की मांग मजबूत बनी हुई है.
चीन के इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी प्रोडक्ट्स के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. AI तकनीक के तेजी से विस्तार के कारण दुनिया भर में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ी है. इसका सीधा फायदा चीन को मिला है. मजबूत निर्यात प्रदर्शन ने चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर घरेलू खपत और रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती के बावजूद सहारा दिया है. 2026 की पहली छमाही में चीन का निर्यात 17.6% और आयात 26.6% बढ़ा है. जून में साउथ-ईस्ट एशिया को निर्यात लगभग 35%, यूरोपीय संघ को 18% से अधिक और लैटिन अमेरिका को 28% से अधिक बढ़ा है.
विश्लेषकों का मानना है कि ये ग्रोथ पिछले वर्ष अमेरिकी टैरिफ के कारण कमजोर पड़े निर्यात से हुई रिकवरी का भी परिणाम है. हालांकि, अमेरिका और यूरोप के नीति-निर्माता चीन के बढ़ते ट्रेड सरप्लस को लेकर चिंता जता रहे हैं. ऊंचे टैरिफ से बचने के लिए कई चीनी कंपनियां अपना उत्पादन अन्य देशों में स्थानांतरित कर रही हैं, जबकि साउथ-ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में चीन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है.
चीन बुधवार को अप्रैल-जून तिमाही के GDP आंकड़े जारी करेगा. सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 4.5% से 5% आर्थिक ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. ये पिछले वर्ष दर्ज 5% ग्रोथ से थोड़ा कम है. इस बीच, IMF ने 2026 के लिए चीन की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 4.6% कर दिया है. हालांकि, 2027 में इसके घटकर 4.1% रहने की संभावना जताई है.