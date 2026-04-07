Chintels Paradiso Case: हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) ने घर खरीदारों को राहत देते हुए चौंकाने वाला फैसला क‍िया है. इस फैसले में चिंटेल्स इंडिया बिल्डर (Chintels India Builder) को हर होमबायर को 4.09 करोड़ रुपये से ज्‍यादा मुआवजा देने का आदेश द‍िया गया है. यह फैसला साल 2022 में टॉवर ढहने के करीब 4 साल बाद आया है. यह फैसला इसल‍िए और खास हो जाता है क्‍योंक‍ि संपत्ति की बढ़ी हुई कीमत तय करने में Google का AI यूज क‍िया गया. AI के बेस पर ही पीड़‍ितों को म‍िलने वाली मुआवजे की रकम तय की गई.

इंड‍ियन एक्‍सप्रेस में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार हरियाणा रेरा (HRERA) के अधिकार‍ियों की तरफ से इस पूरे मामले में Google के ‘AI Overview’ को यूज क‍िया गया. AI डेटा के बेस पर पता चला क‍ि गुरुग्राम के सेक्टर-109 में साल 2022 की शुरुआत में प्रॉपर्टी के दाम 6,500 से 7,000 रुपये प्रत‍ि स्‍कवायर फीट थे. यह दाम 2026 की शुरुआत तक बढ़कर 12,000 से 12,400 रुपये प्रत‍ि वर्ग फीट पर पहुंच गए. यानी चार साल के दौरान दाम में करीब 64.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ. इस आधार पर मुआवजे की दर 13,000 रुपये प्रत‍ि वर्ग फीट के ह‍िसाब से तय की गई. बिल्डर की तरफ से पहले 7,500 रुपये प्रत‍ि वर्ग फीट की पेशकश की गई थी. ब‍िल्‍डर की पेशकश को होम बायर की तरफ से ठुकरा द‍िया गया था.

2022 का हादसा और टावर का ढहना

यह पूरा मामला 10 फरवरी 2022 को चिंटेल्स पैराडिसो (Chintels Paradiso) के टावर डी में कई मंज‍िल के अचानक ढहने से जुड़ा है. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी. आईआईटी द‍िल्‍ली और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई जांच में पता लगा क‍ि कंक्रीट की क्‍वाल‍िटी बहुत खराब थी. प्रोजेक्‍ट में इस्‍तेमाल की गई स्टील में जंग लगा था और निर्माण में क्लोराइड का यूज क‍िया गया था. जांच के बाद प्रोजेक्ट के सभी नौ टावर को रहने लायक नहीं बताया गया. इसके बाद इन्‍हें स्‍टेप बॉय स्‍टेप तोड़ा गया.

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बिल्डर को ठहराया ज‍िम्‍मेदार

HRERA ने इस पूरे हादसे के लि‍ए बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया है. अथॉरिटी ने साफ कहा क‍ि होमबायर से हाई क्‍वाल‍िटी कंस्‍ट्रक्‍शन का वादा क‍िया गया था. लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरी तरह रहने लायक नहीं रह गया. इसमें गलती पूरी तरह बिल्डर की है. खरीदारों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए.

मुआवजा या निर्माण?

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो ऑषन द‍िये गए थे. पहला या तो मुआवजा दो या फिर प्रोजेक्ट को दोबारा बनाकर हैंडओवर करो. लेकिन बिल्डर ने दोबारा निर्माण करने से साफ इनकार कर द‍िया. होमबायर की तरफ से भी कम मुआवजे की पेशकश को ठुकरा द‍िया गया और पास के प्रोजेक्ट में ज्यादा कीमत का हवाला दिया.

होमबायर को कितना मुआवजा?

अथॉरिटी की तरफ से 4.09 करोड़ रुपये से ज्‍यादा भुगतान करने का आदेश दिया गया. इसमें फ्लैट की कीमत, स्टांप ड्यूटी की वापसी (4.6 लाख रुपये), मानस‍िक पीड़ा के लिए दो लाख रुपये और मुकदमे से जुड़े खर्च के ल‍िए 50,000 रुपये शाम‍िल हैं. बिल्डर को 10.8 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.

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नजीर क्‍यों बना यह फैसला?

यह फैसला होमबायर की जीत होने के साथ ही पहला ऐसा ड‍िसीजन है ज‍िसमें Google AI का ऑफ‍िश‍ियल यूज क‍िया गया. इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट से जुड़े व‍िवादों में मार्केट रेट तय करने का नया तरीका शुरू हो सकता है. भविष्य में जब भी दाम को लेकर क‍िसी तरह का व‍िवाद हो तो AI डेटा का यूज बढ़ सकता है. यह फैसला होमबायरर्स के ल‍िए बड़ी राहत लेकर आया है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: चिंटेल्स पैराडिसो प्रोजेक्‍ट कहां पर है?

जवाब: चिंटेल्स पैराडिसो प्रोजेक्‍ट गुड़गांव के सेक्‍टर-109 में स्‍थ‍ित है.

सवाल: रेरा ने गूगल एआई ओवरव्‍यू से क्‍या मदद ली?

जवाब: गूगल एआई ओवरव्‍यू के जर‍ि ये रेरा अध‍िकार‍ियों ने सर्क‍िल रेट की कैलकुलेशन के ल‍िए ओवर व्‍यू (Google AI) का यूज क‍िया.