बिजनेस

ट्रंप की तो उनके देश में भी नहीं चल रही, H-1B वीजा पर चिप मेकिंग कंपनी ने कर दी खिलाफत,कहा-विदेशी टैलेंट के बिना नहीं होगा मैजिक

H-1B Visa: दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को पीछे छोड़ते हुए साफ कर दिया है कि बिना विदेशी ब्रेन के चमत्कार संभव नहीं है. चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए ब्रेन ही कंपनी को नई ऊंचाई दे रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 08, 2025, 10:25 AM IST
Nvida CEO on H-1B visa: दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को पीछे छोड़ते हुए साफ कर दिया है कि बिना विदेशी ब्रेन के चमत्कार संभव नहीं है. चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए ब्रेन ही कंपनी को नई ऊंचाई दे रहे हैं. अमेरिकी चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेंसन हुआंग ने कहा कि बिना विदेशी कर्मचारियों के चमत्कार संभव नहीं है.  

सफलता में विदेशियों का योगदान 

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एच-1बी वीजा की शर्तें सख्त करते हुए उसकी फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (करीब ₹83 लाख) कर दी. उनके इस फैसले के पीछे मकसद है कि कंपनियां  अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता दे.  लेकिन ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ तमाम कंपनियां, कई यूनियनों, शिक्षाविदों और संगठनों ने कोर्ट पहुंच रहे हैं. अब दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग ने साफ कर दिया है कि वो  एच-1बी वीजा धारकों को सपोर्ट करती रहेगी, चाहे नियम कितने भी सख्त हो जाएं. एनवीडिया के सीईओ ने कहा कि उनकी सफलता में दुनिया भर से आए लोगों का बड़ा योगदान है.  

मैं खुद एक प्रवासी 

अपने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि कंपनी आगे भी एच-1बी वीजा प्रायोजित करती रहेगी और आवेदन से जुड़ा पूरा खर्च वह खुद उठाएगी. बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में, हुआंग ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि वह खुद भी एनवीडिया में काम करने वाले अनेक प्रवासियों में से एक हैं, और अमेरिका में मिले अवसरों ने उनके जीवन को गहराई से बदला है. उन्होंने लिखा,  एनवीडिया का जो चमत्कार आज हम देख रहे हैं, वह दुनिया के अलग-अलग देशों से आए प्रतिभाशाली लोगों के बिना संभव नहीं था. प्रवासन (इमिग्रेशन) ने ही हमें यह पहचान दी है.

लेख में हुआंग के हवाले से कहा गया है कि कानूनी प्रवासन अमेरिका की तकनीकी और वैचारिक बढ़त बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, और हाल में ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए बदलाव भी इसे दोहराते हैं. उन्होंने लिखा, एनवीडिया में, हमने दुनिया भर के असाधारण लोगों के साथ अपनी कंपनी बनाई है, और हम एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करना और सभी संबंधित शुल्कों को वहन करना जारी रखेंगे. यदि आपके पास एच-1बी वीजा के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया एनवीडिया-आव्रजन से संपर्क करें.

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

visa

