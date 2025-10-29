Advertisement
Nvidia का महार‍िकॉर्ड, दुनिया की 5 ट्रिलियन डॉलर वैल्‍यूएशन वाली पहली कंपनी बनी

Nvidia Valuation: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुन‍ियाभर में बढ़ती दीवानगी के बीच कंपनी द‍िन पर द‍िन आगे बढ़ रही है. एआई को टेक्‍नोलॉजी फील्‍ड में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि छोटी कंपन‍ियां जमकर प्रॉफ‍िट कमा रही हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:55 PM IST
Nvidia Share Price: एनवीडिया (Nvidia) कंपनी ने इतिहास रच दिया है. चिप बनाने वाली यह कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसकी वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 420 लाख करोड़ रुपये) हो गई है. महज तीन महीने पहले की बात है जब इस कंपनी ने 4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 340 लाख करोड़ रुपये) का आंकड़ा पार क‍िया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दीवानगी से कंपनी द‍िन पर द‍िन आगे बढ़ रही है. एआई को टेक्‍नोलॉजी फील्‍ड में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

शेयर प्राइस को र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचा द‍िया

यह 18 साल पहले ऐपल के स्टीव जॉब्स की तरफ से पहला आईफोन लॉन्च क‍िये जाने जैसा है. ऐपल ने आईफोन की कामयाबी से 1, 2 और 3 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हास‍िल की. लेकिन अब एनवीडिया (Nvidia) ने सबको पीछे छोड़ दिया है. साल 2023 की शुरुआत से एनवीडिया (Nvidia) के च‍िप की बाजार में भारी मांग ने इसके शेयर प्राइस को र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचा द‍िया है. बुधवार के ट्रेड‍िंग सेशन में कंपनी का शेयर 207.86 डॉलर पर पहुंच गया. 24.3 अरब शेयरों के साथ इसका मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर का हो गया.

500 अरब डॉलर के चिप ऑर्डर मिले
आईएमएफ (IMF) के अनुसार यह भारत, जापान और ब्रिटेन की जीडीपी से ज्यादा है. कंपनी के सीईओ जेंसन ह्वांग ने बताया कि हमें 500 अरब डॉलर के चिप ऑर्डर मिले हैं. एआई चिप्स की डिमांड इतनी ज्‍यादा है क‍ि साल 2026 तक 500 अरब डॉलर की बिक्री की उम्मीद है. एनवीडिया (Nvidia) की तरफ से कई बड़े ऐलान किये गए हैं. कंपनी के उबर के साथ रोबोटैक्सी पर पार्टनरशिप की है. 2027 से 1 लाख रोबोटैक्सी फ्लीट शुरू होगी, जो एनवीडिया की टेक्‍नोलॉजी पर चलेगी.

सात नए एआई सुपर कंप्यूटर बनेंगे
नोकिया में एक अरब डॉलर का इनवेस्‍टमेंट क‍िया, ताकि 6G टेक्‍न‍िक पर काम हो. दोनों मिलकर एआई बेस्‍ड नेटवर्क बनाएंगे.  अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ सात नए एआई सुपर कंप्यूटर बनेंगे. इनमें सबसे बड़ा सोल्स्टिस होगा, जिसमें एक लाख ब्लैकवेल चिप्स होंगी. पिछले महीने ओपनएआई में 100 अरब डॉलर इनवेस्‍ट का ऐलान हुआ, ज‍िससे 10 गीगावाट एआई डेटा सेंटर बनेंगे. अगस्त के महीने में ह्वांग ने ट्रंप प्रशासन से चीन के लिए नई चिप पर चर्चा की.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एनवीडिया की चिप्स पर बात करेंगे. ट्रंप ने ब्लैकवेल को 'सुपर डुपर चिप' कहा. चीन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल हैं, लेकिन यह डील ट्रेड टेंशन को कम कर सकती है. एआई बूम से टेक स्टॉक्स में तेजी देखी जा रही है. लेक‍िन दूसरी तरफ ये च‍िंता का भी कारण हैं. बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank Of England) और आईएमएफ (IMF) की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि एआई बबल फूट सकता है. इसकी डिमांड घटी तो कीमत में ग‍िरावट आ सकती है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

nvidia

