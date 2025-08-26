 लोन लेने के लिए अब नहीं फंसेगा CIBIL स्कोर का पंगा, सरकार ने बदल दिया नियम
लोन लेने के लिए अब नहीं फंसेगा CIBIL स्कोर का पंगा, सरकार ने बदल दिया नियम

Loan:  होम लोन लेना हो या पर्सनल लोन, बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती है. अगर आपका सिबिल स्कोर खराब रहा तो बैंक लोन देने से साफ-साफ इनकार कर देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नया आदेश उन लोगों को राहत देने वाला है, जो पहली बार लोन लेने वाले हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 08:37 AM IST
लोन लेने के लिए अब नहीं फंसेगा CIBIL स्कोर का पंगा, सरकार ने बदल दिया नियम

What is Cibil Score: होम लोन लेना हो या पर्सनल लोन, बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती है. अगर आपका सिबिल स्कोर खराब रहा तो बैंक लोन देने से साफ-साफ इनकार कर देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नया आदेश उन लोगों को राहत देने वाला है, जो पहली बार लोन लेने वाले हैं. लोन के लिए अब सिबिल स्कोर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.  वित्त मंत्रालय का कहना है कि पहली बार बैंक लोन लेने वालों के लिए मिनिमम सिबिल स्कोर (CIBIL Score) जरूरी नहीं है.  

लोन के लिए सिबिल स्कोर जरूरी नहीं  

अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपके सिबिल स्कोर के आधार पर लोन देने से मना नहीं कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने  साफ कर दिया है कि बैंक सिर्फ कम या न के बराबर सिबिल स्कोर के आधार पर आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई ने लोन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर की शर्त नहीं रखी है. बैंकों को पहली बार लोन के लिए आवेदन करने वालों के लिए इस शर्त को मानना होगा.  उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वो पहली बार लोन लेने वालों के क्रेडिट हिस्ट्री न होने की वजह से उनके आवेदन को रिजेक्ट न करें.  पढ़ें-गोल्ड के बाद अब सिल्वर पर भी हॉलमार्क, 6 अंक के कोड के साथ बिकेंगे चांदी के गहने, 1 सितंबर से बदलने जा रहा नियम

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

बैंकों से कहा गया है कि वो सिबिल स्कोर के अलावा कर्जधारक की लोन चुकाने की क्षमता , उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट,  डिफॉल्ट हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स देख कर लोन देने या न देने का फैसला करें. सरकार ने साफ कर दिया है कि पहली बार लोन के लिए सिबिल स्कोर की छूट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिबिल बंद हो रहा. सरकार ने इस फैसले से पहली बार लोन लेने वालों खासकर युवाओं को लाभ मिलेगा.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Loan

