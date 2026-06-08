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बदल जाएगा बैंकों का लोन स‍िस्‍टम! 730 से कम सिबिल वालों को नहीं म‍िलेगा कार और होम लोन, जान‍िए क्‍यों?

Cibil Under 730: आने वाले द‍िनों में आपका स‍िब‍िल लोन लेने से पहले और ज्‍यादा जरूरी हो जाएगा. जी हां, यदि आपका स‍िब‍िल 730 या फ‍िर इससे नीचे है तो आपके लिए कार लोन या होम लोन लेना मुश्‍क‍िल हो सकता है. आइए जानते हैं क्‍यों?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:39 PM IST
बदल जाएगा बैंकों का लोन स‍िस्‍टम! 730 से कम सिबिल वालों को नहीं म‍िलेगा कार और होम लोन, जान‍िए क्‍यों?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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