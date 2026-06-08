Bank ECL Framework: खुद का घर खरीदने, नई कार लेने या बच्चों की हायर एजुकेश्‍न के ल‍िए लोन लेने का सपना आने वाले दिनों में आसान नहीं रह जाएगा. लोन लेन उन लोगों के लि‍ए मुश्‍क‍िल होगा, ज‍िनका सिबिल (CIBIL) 730 से नीचे है. भारतीय बैंक‍िंग स‍िस्‍टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इससे आने वाले समय में बैंकों का लोन देने का मामला पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सख्त बन जाएगा. रिजर्व बैंक (RBI) का नया 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' यानी ईसीएल (ECL) फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रहा है. नया नियम बैंकों की तरफ से लोन लेने वाले की पात्रता और उनके र‍िस्‍क को परखने के पूरे तरीके को बदलकर रख देगा.