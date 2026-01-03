Cigarette tax hike from February 1 : स्मोकिंग करने वालों को साल के पहले दिन ही बड़ा झटका लगा है. भारत सरकार ने सिगरेट, तंबाकू पर नई एक्साइइज ड्यूटी लागू कर दिया है. 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है. सरकार के फैसले के बाद सिगरेट के दामों में तेज बढ़ोतरी तय है. हालांकि अभी सिगरेट कंपनियों की ओर से बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया है.

नए नियम के तहत सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी उसकी लंबाई के आधार पर तय की जाएगी.सरकार ने साफ किया है कि सिगरेट जितनी लंबी होगी, उस पर टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा. भारत में फिलहाल सिगरेटों पर करीब 53 फीसदी टैक्स लगता है, जिसमें 28 फीसदी GST है, जिसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया था, बाकी बाकी मूल्य आधारित शुल्क होता है. ये टैक्स WHO के मानक से कम है, जिसमें धूम्रपान को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेटों पर 75 फीसदी टैक्स लगाने की वकालत की गई है भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग स्मोकिंग करते हैं. सरकार की इस फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगेगा.

लंबाई और टाइप के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी

नए सिस्टम के तहत एक्साइज ड्यूटी प्रति 1,000 स्टिक पर लगाई जाएगी, जिसकी दरें इस बात पर निर्भर करेंगी कि सिगरेट फिल्टर्ड है या अनफिल्टर्ड और उसके साइज पर:

65 mm से कम की अनफिल्टर्ड सिगरेट: 2,050 रुपये प्रति 1,000 स्टिक (2.05 रुपये प्रति स्टिक)

65 mm से कम की फिल्टर्ड सिगरेट: 2,100 रुपये प्रति 1,000 स्टिक (2.10 रुपये प्रति स्टिक)

65-70 mm की फिल्टर्ड सिगरेट: 3,600–4,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक (3.60–4 रुपये प्रति स्टिक)

70–75 mm की फिल्टर्ड सिगरेट: 5,400 रुपये प्रति 1,000 स्टिक (5.40 रुपये प्रति स्टिक)

75 mm से ज़्यादा लंबी प्रीमियम सिगरेट: 8,500 रुपये तक प्रति 1,000 स्टिक (8.50 रुपये से ज्यादा प्रति स्टिक)

कितना बढ़ जाएगा टोटल टैक्‍स?

सिगरेट, तंबाकू और अन्‍य उत्‍पादों पर टैक्‍स काफी बढ़ जाएगा. ऐसे में कंपनियां भी इन उत्‍पादों के दाम बढ़ा सकती है. बताया जा रहा है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर में सिगरेट पर 40% GST के अलावा नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. साथ ही मौजूदा NCCD यानी नेशनल क्‍लेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी भी शामिल होगा. ऐसे में तंबाक प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें, मौजूदा 54% से बढ़कर और ज्‍यादा हो जाएंगी.

10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की मिलेगी?

तंबाकू टैक्स बढ़ने के बाद दो तरह की स्थिति बन सकती है. पहली स्थिति यह हो सकती है कि टैक्स का अतिरिक्त बोझ सिगरेट बनाने वाली कंपनियां खुद उठाएं. ऐसा करने पर कंपनियों का मुनाफा घट जाएगा, लेकिन आमतौर पर कोई भी कंपनी पूरा टैक्स अपने ऊपर लेना नहीं चाहती. दूसरी और ज्यादा संभावित स्थिति यह है कि कंपनियां बढ़े हुए टैक्स का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल दें. अगर ऐसा होता है तो सिगरेट की कीमतों में करीब 35 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है.

इस हिसाब से जो सिगरेट अभी 10 रुपये में मिलती है, उसकी कीमत बढ़कर करीब 10 + (10 का 35%) = 13.50 रुपये हो जाएगी. यानी आसान शब्दों में कहें तो 10 रुपये वाली सिगरेट के लिए लगभग 14 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं. हालांकि, यह आंकड़ा अनुमान पर आधारित है और असली कीमत टैक्स लागू होने के बाद ही पूरी तरह साफ होगी.

क्या कीमतें तुरंत बढ़ेंगी?

जरूरी नहीं है सिगरेट कंपनियों के पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है. वे शुरू में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा खुद उठा सकती हैं. कई कंपनियां कीमतों को धीरे-धीरे बढ़ा सकती हैं. मास-मार्केट ब्रांड्स में कीमतें धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं. प्रीमियम ब्रांड्स में कीमतें तेजी से बढ़ने की ज़्यादा संभावना है.

सबसे अधिक असर किस पर पड़ेगा?

लंबी और फिल्टर वाली सिगरेट पीने वालों पर सबसे अधिक दबाव पड़ेगा. इनमें किंग-साइज, प्रीमियम और फ्लेवर्ड वैरायटी शामिल हैं. ऐसे यूजर्स को कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. छोटी सिगरेट पीने वालों के लिए बढ़ोतरी कम होगी. लेकिन उन्हें भी समय के साथ अधिक पैसे देने पड़ेंगे.

गुटखा और पान मसाला खाने वालों का क्या?

पान मसाला पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता रहता है. कुल टैक्स का बोझ लगभग 88 प्रतिशत रहता है. नई सिस्टम में फैक्ट्रियों पर मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगता है. इससे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा टैक्स चोरी कम होती है. कंज्यूमर्स के लिए इसका मतलब हो सकता है कि सस्ते ऑप्शन कम हों और कीमतें धीरे-धीरे बढ़ें.

सरकार तंबाकू पर टैक्स क्यों बढ़ा रही है?

सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सिगरेट उतनी महंगी नहीं हुई हैं/ तंबाकू की कीमतों के मुकाबले इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है. यह ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सलाह के खिलाफ है. तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से परिवारों का हेल्थकेयर खर्च बढ़ता है. टैक्स बढ़ोतरी का मकसद कंजम्पशन कम करना और रेवेन्यू बढ़ाना है. कई देश हर साल तंबाकू टैक्स में बदलाव करते हैं. भारत भी अब ऐसा ही कर रहा है.

क्या इसका असर नॉन-स्मोकर्स पर भी पड़ेगा?

हां, अप्रत्यक्ष रूप से. अधिक तंबाकू टैक्स से लंबे समय में हेल्थ खर्च कम हो सकता है. इससे पूरे पब्लिक सिस्टम को फायदा होता है. तंबाकू का कम इस्तेमाल सेकंड-हैंड स्मोक के जोखिम को भी कम करता है. इसलिए नॉन-यूजर्स को भी समय के साथ फायदा होता है.

कंज्यूमर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए?

1 फरवरी से तंबाकू महंगा हो जाएगा. बढ़ोतरी ब्रांड के नाम से ज़्यादा प्रोडक्ट के साइज पर निर्भर करेगी. रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों को अधिक मंथली बिल की उम्मीद करनी चाहिए. कई लोगों के लिए यह कम करने या छोड़ने का एक कारण हो सकता है.