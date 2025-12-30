Advertisement
Namo Bharat Train: सीआईएसएफ ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'नमो भारत डिप्लॉयमेंट से पहले सीआईएसएफ ने यूपी एसएसएफ के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया.

Last Updated: Dec 30, 2025, 03:00 PM IST
Namo Bharat Train Security: नमो भारत कॉरिडोर की स‍िक्‍योर‍िटी को और ज्‍यादा मजबूत बनाने की दिशा में सीआईएसएफ (CISF) की तरफ से पहल की गई है. नमो भारत कॉरिडोर पर तैनाती से पहले यूपी एसएसएफ (UP STF) के जवानों के लिए सीआईएसएफ (CISF) की तरफ से स्‍पेशल ट्रेन‍िंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. सीआईएसएफ (CISF) ने यूपी एसएसएफ कर्मियों के लिए 6 दिवसीय 'एक्स-बीआईएस एवं सिक्योरिटी गैजेट हैंडलिंग कोर्स' शुरू किया है. इस स्‍पेशल ट्रेन‍िंग का मकसद आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से दक्ष बनाना है.

यूपी एसएसएफ के 40 जवान शामिल क‍िये जा रहे

ट्रेन‍िंग कार्यक्रम सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी के ट्रेनिंग सेल 'कवच' में आयोजित किया जा रहा है. इस ट्रेन‍िंग के पहले बैच में यूपी एसएसएफ के 40 जवान शामिल हो रहे हैं. कार्यक्रम के तहत एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स-BIS), मॉर्डन सेफ्टी इक्‍युपमेंट के संचालन, उनकी हैंडलिंग और रैपिड रेल नेटवर्क में संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के तरीकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सीआईएसएफ, एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) और डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नमो भारत जैसे अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षा बलों का पेशेवर और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है. सीआईएसएफ ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'नमो भारत डिप्लॉयमेंट से पहले सीआईएसएफ ने यूपी एसएसएफ के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया. सीआईएसएफ ने नमो भारत कॉरिडोर पर डिप्लॉयमेंट से पहले यूपी एसएसएफ कर्मियों के लिए एक स्पेशलाइज्ड 6-दिवसीय 'एक्स-बीआईएस और सिक्योरिटी गैजेट हैंडलिंग कोर्स' शुरू किया है.'

'यह ट्रेनिंग सीआईएसएफ (CISF) यूनिट डीएमआरसी के ट्रेनिंग सेल 'कवच' में आयोजित की जा रही है, जिसमें 40 यूपी एसएसएफ कर्मी पहले बैच में ट्रेनिंग ले रहे हैं. यह प्रोग्राम भारत के अगली पीढ़ी के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मजबूत इंटर-एजेंसी सहयोग को दिखाता है.' पोस्ट में आगे लिखा गया, 'सीआईएसएफ, एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के सीन‍ियर अधिकारियों ने उद्घाटन सत्र में ह‍िस्‍सा लिया और क्षमता निर्माण और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के महत्व पर जोर दिया. सीआईएसएफ देश भर में मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क के लिए स्पेशलाइज्ड सुरक्षा क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.'

