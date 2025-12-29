Advertisement
Indigo क्राइसेस के बाद सरकार का बड़ा कदम, 24x7 कंट्रोल रूम शुरू करने का क्‍या है मकसद?

Indigo क्राइसेस के बाद सरकार का बड़ा कदम, 24x7 कंट्रोल रूम शुरू करने का क्‍या है मकसद?

DGCA: स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍ट्री ने क‍िसी भी कारण परेशान होने वाली यात्र‍ियों को राहत देने के ल‍िए बड़ा कदम उठाया है. अब केंद्र सरकार ने 24 घंटे चलने वाला पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (PACR) शुरू क‍िया है. इसके जर‍िये यात्र‍ियों की परेशानी को सुलझाने पर काम क‍िया जाता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:14 AM IST
Indigo क्राइसेस के बाद सरकार का बड़ा कदम, 24x7 कंट्रोल रूम शुरू करने का क्‍या है मकसद?

Indigo Crisis Update: अगर आप भी अक्‍सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, हवाई सफर में बार-बार होने वाली द‍िक्‍कत से परेशान हो चुके यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से 10 दिसंबर 2025 से 24 घंटे चलने वाला पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (PACR) शुरू कर दिया गया है. इसका मकसद शिकायतों को जल्‍दी और प्रभावी तरीके से न‍िपटाना है. इसके जर‍िये उस समय मदद की जाएगी जब फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन या फॉग जैसी प्रॉब्‍लम यात्रियों को परेशान करती हैं.

कंट्रोल रूम में कौन-कौन शामिल?

द‍िल्‍ली में बने इस कंट्रोल रूम में मंत्रालय, DGCA, सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारी एक साथ बैठते हैं. इनके जर‍िये रीयल-टाइम फ्लाइट ऑपरेशंस पर नजर रखी जाती है और यात्रियों की शिकायत को तुरंत हैंडल क‍िया जाता है.

क्यों बनाया गया कंट्रोल रूम?
द‍िसंबर की शुरुआत में इंड‍िगो की तरफ से हजारों फ्लाइट को कैंस‍िल क‍िया गया. कई एयरपोर्ट पर कोहरे (फॉग) से होने वाली देरी ने यात्रियों को परेशानी में डाला. इसके अलावा फ्लाइट कैंसिलेशन, रिफंड में देरी, लंबी कतार, एयरपोर्ट पर खराब सुविधाएं और सामान गुम होने जैसी शिकायतें लगातार आ रही थीं. मंत्रालय की तरफ से इस तरह की समस्याओं से न‍िपटने के ल‍िये एक सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की जरूरत महसूस की गई.

कितनी श‍िकायतें सुलझाई गईं?
सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि AirSewa ऐप, सोशल मीडिया और कॉल के जरिये आई 13,000 से ज्यादा शिकायतों को PACR की मदद से सुलझाया गया. हर शिकायत को प्र‍ियोर‍िटी पर रखा जाता है और एयरलाइंस के साथ मिलकर तुरंत एक्शन लिया जाता है. यात्रियों और स्टेकहोल्डर्स भी इसकी तारीफ कर रहे हैं.

एयरलाइंस का क्या है कहना?
इंडिगो के कस्टमर एक्सपीरियंस डायरेक्टर प्रतीक अर्जुन सेन ने कहा कि कंट्रोल रूम में अलग-अलग तरह की शिकायतें आती रहती हैं. टिकट रिफंड जैसे मामले पर तेजी से काम चल रहा है और इसमें काफी सुधार दिख रहा है. स्पाइसजेट के अजीत तिवारी ने बताया कि फ्लाइट डिले को लेकर सबसे ज्‍यादा शिकायतें हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस की लिसा अग्रवाल के अनुसार सामान के गुम होने या खराब होने की शिकायतें आम हैं. 

