Free Seating Rules in Airline: कुछ द‍िन पहले जब सिविल एविएशन म‍िन‍िस्‍ट्री का यह आदेश आया क‍ि फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीट स‍िलेक्‍शन फ्री में क‍िया जाएगा तो हवाई यात्र‍ियों की खुशी का ठ‍िकाना नहीं रहा. लेक‍िन उनकी यह खुशी कुछ ही द‍िन में उस समय काफूर हो गई जब म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस आदेश को वापस ले ल‍िया गया. सिविल एविएशन म‍िन‍िस्‍ट्री (MoCA) ने अपने आदेश को अगले न‍िर्देश तक स्‍थग‍ित कर द‍िया है. दरअसल, पहले सरकार की तरफ से यात्रियों को राहत देने के ल‍िए एयरलाइंस को हर फ्लाइट में 60% सीटैं ब‍िना क‍िसी अतिरिक्त चार्ज के देने के ल‍िए कहा गया था.

लेकिन एयरलाइंस और इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था क‍ि सरकार के इस कदम के बाद उनके खर्चें और फेयर स्‍ट्रक्‍चर पर असर पड़ेगा. इसके बाद मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि नए न‍ियम के असर का पूरा आकलन होने तक इसे लागू नहीं किया जाएगा. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि अभी यात्र‍ियों को सीट स‍िलेक्‍शन के ल‍िए पहले की तरह ही चार्ज देना पड़ेगा. ईरान वॉर शुरू होने के बाद कॉस्‍ट को लेकर भारी दबाव में चल रही एयरलाइंस की तरफ से दबाव द‍िया गया था क‍ि एंसीलरी रेवेन्यू (अतिरिक्त सर्व‍िस से होने वाली आमदनी) पर लगाम लगाने से क‍िराये में और बढ़ोतरी हो सकती है.

DGCA को न‍ियम बनाने का आदेश द‍िया था

सिविल एविएशन म‍िन‍िस्‍ट्री (MoCA) ने 17 मार्च को डीजीसीए (DGCA) को संबंध‍ित न‍ियम बनाने का आदेश द‍िया था. इसके बाद रेगुलेटर ने मौजूदा नियमों में संशोधन कर 20 अप्रैल से इस स‍िस्‍टम को लागू करने की तैयारी कर ली थी. लेक‍िन गुरुवार को मंत्रालय की तरफ से डीजीसीए को च‍िट्ठी ल‍िखकर पिछला आदेश स्‍थग‍ित करने के लि‍ए कहा गया. आदेश में कहा गया क‍ि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर की अपील के आधार पर मामले की समीक्षा की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पर‍िवार के साथ चलने वालों को होगी समस्‍या

एयरलाइंस ने कहा पेड सीट सिलेक्शन ‘ऑप्ट-इन’ सर्व‍िस है, ज‍िसे ऐसे यात्रियों के लिए ड‍िजाइन क‍िया गया है जो अपनी पसंद को प्र‍ियोर‍िटी देते हैं. साथ ही, सीट सिलेक्शन फैम‍िली या बुजुर्ग यात्रियों के लिए गलत साबि‍त हो सकती है, इससे पहले बुकिंग करने वाले यात्री अच्छी सीट ले लेंगे और ऐसे लोगों के लिए अच्छी सीटें कम बचेंगी.