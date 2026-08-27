/डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये के दावे गलत, NCLT के आदेश और आंकड़ों ने खोली पूरी सच्चाई

कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तथ्यों को सही तरीक़े से नहीं रख रहे हैं. उनकी हेडलाइंस के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है. इकोनॉमिक टाइम्स नाम के एक अख़बार में खबर छपती है और उसके आधार पर कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए खबर को भ्रामक तरीके से पेश करने लगे. कहने लगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया. और भी कई बेसिर पैर की बातें की गईं. इसके आधार पर सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाया जाने लगा. विजय माल्या जैसा भगोड़ा भी प्रवचन देने लगा. विजय माल्या की बातों को तथ्य मानकर कुछ बुद्धिजीवी भी प्रवचन देने लगे. इतना ही नहीं, इन कही-सुनी बातों के आधार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी तथ्यहीन बातें करने लगे.