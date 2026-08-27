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डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये के दावे गलत, NCLT के आदेश और आंकड़ों ने खोली पूरी सच्चाई

Dr. Subhash Chandra Loan Realty News: डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये के फर्जी दावे किए गए थे. लेकिन NCLT के आदेश और आंकड़ों ने उन दावों की पूरी सच्चाई खोलकर रख दी है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:02 AM IST
डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये के दावे गलत, NCLT के आदेश और आंकड़ों ने खोली पूरी सच्चाई

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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