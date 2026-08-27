/डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये के दावे गलत, NCLT के आदेश और आंकड़ों ने खोली पूरी सच्चाई

Dr. Subhash Chandra Loan Realty Data News: विंस्टन चर्चिल का मानना था- "एक आधा सच, झूठ के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है." यह भी सच है कि बौद्धिक बेईमान..बहुत ही शातिराना अंदाज़ में इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए वे शब्दों का ऐसा मकड़जाल बुनते हैं, जिसमें सामान्य आदमी उलझकर अपना विवेक खो देता है. अवसरवादी बुद्धिजीवियों की ऐसी ही टोली ने ऋणमाफी के नाम पर आज दिनभर अर्धसत्य का भ्रम फैलाया. यह मामला डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़ा हुआ है, जिनको लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने लोन सेटलमेंट का आदेश दिया है. उस आदेश को बिना पढ़े, उसकी सत्यता को बिना परखे, एक घोषित भ्रष्टाचारी ने अपनी कुंठा व्यक्त की और फिर देश के बौद्धिक भ्रष्टाचारियों ने उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया.
कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तथ्यों को सही तरीक़े से नहीं रख रहे हैं. उनकी हेडलाइंस के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है. इकोनॉमिक टाइम्स नाम के एक अख़बार में खबर छपती है और उसके आधार पर कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए खबर को भ्रामक तरीके से पेश करने लगे. कहने लगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को महज 6.5 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया. और भी कई बेसिर पैर की बातें की गईं. इसके आधार पर सोशल मीडिया पर भी झूठ फैलाया जाने लगा. विजय माल्या जैसा भगोड़ा भी प्रवचन देने लगा. विजय माल्या की बातों को तथ्य मानकर कुछ बुद्धिजीवी भी प्रवचन देने लगे. इतना ही नहीं, इन कही-सुनी बातों के आधार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी तथ्यहीन बातें करने लगे.
आज हम आपको भ्रम और तथ्य के बीच का अंतर बताएंगे. आपको जानना चाहिए कि कैसे एक अफ़वाह को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया गया. लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि NCLT के लोन सेटलमेंट ऑर्डर पर तथ्य क्या है.
तथ्य ये है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसी भी लेनदार से एक रुपये का लोन भी नहीं लिया है. एस्सेल ग्रुप की कुछ कंपनियों ने उधार लिया था जिसके लिए डॉ. सुभाष चंद्रा ने केवल पर्सनल गारंटी दी थी. ये गारंटी लेनदारों को भरोसा देने के लिए दी गई थी क्योंकि उनका इरादा था कि पैसे का भुगतान करना है. उनकी पर्सनल गारंटी की वजह से ये मामला NCLT में गया.
उन पर लेनदारों के सिर्फ़ 3,992 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी का क्लेम है. 22,000 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी की बात बिल्कुल ग़लत है. इसमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो चुका है. इसके अलावा लेनदारों को 1,063 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑफर दिया जा चुका है. इस तरह ये मामला क़रीब 2,000 करोड़ का है जिसे मीडिया में 22 हज़ार करोड़ का बताया जा रहा है.
24 जनवरी 2019 तक कंपनियों पर क़रीब 45 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया था. पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43 हज़ार करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. बाक़ी 2 हज़ार करोड़ रुपये के लिए भी प्रक्रिया जारी है.
भारत के इतिहास में ऐसे कम ही मामले हैं, जब NCLT में मामला जाने के बाद भी इतनी बड़ी रक़म चुकाई गई. 45 हज़ार करोड़ में से 43 हज़ार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया हो. इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अख़बार, दूसरे मीडिया ग्रुप और सोशल मीडिया इसे सनसनीखेज तरीक़े से पेश कर रहे हैं. लोगों को ये बताया गया कि 22 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ साढ़े 6 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया. ये सरासर ग़लत है. सच्चाई ये है कि जो लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं, उन्होंने NCLT के ऑर्डर को पढ़ा नहीं है, तथ्यों को समझा नहीं है.
एक और झूठा तथ्य प्रचारित किया जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ 2017 में 45 हज़ार करोड़ रुपये के क़रीब थी. लेकिन ये भी उसी तरह झूठ है जैसे सेटलमेंट का मामला बताया गया है. मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले में भी बिना तथ्य जाने रिपोर्टिंग की गई. सच्चाई ये है कि 2016 में संसद में डॉ. चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख रुपये बताई थी. ऐसे में 2017 में 45,888 करोड़ रुपये की नेटवर्थ का दावा सरासर गलत है. Essel ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप को नेटवर्थ मानकर 45,888 करोड़ का दावा किया गया. यानी एस्सेल ग्रुप की मार्केट वैल्यू को डॉक्टर चंद्रा की नेटवर्थ बताकर पेश किया जा रहा है.
NCLT के ऑर्डर को कोई भी ध्यान से पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है. बहुमत से NCLT ने ये फैसला दिया है. लेकिन इसके बाद भी झूठ के सहारे दुष्प्रचार किया जा रहा है.
जब ये मामला इनसॉल्वेंसी में गया था, तब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 24 जनवरी 2019 को एक भावनात्मक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबका एक-एक पैसा चुकाऊंगा. मैं कहीं नहीं जा रहा. तब से लेकर अब तक 43 हज़ार करोड़ रुपये चुकाए गए हैं.
डॉ. चंद्रा ने उस समय लिखा था- इस संदेश के जरिए मैं अपने सम्मानित फाइनेंशियल सपोर्टर्स से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ. मैंने हमेशा अपनी गलतियों को सबसे पहले माना है और हम अपने फैसलों के लिए हमेशा जवाबदेह रहे हैं और आज भी मैं ऐसा ही करूँगा. अपने 52 साल के करियर में पहली बार, मुझे अपने बैंकरों, NBFCs और म्यूचुअल फंड्स से माफ़ी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छी नीयत के बावजूद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया.
इसके आगे उन्होंने लिखा- मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरफ़ से कोई गलती नहीं हुई है और हमेशा की तरह, मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं असल मुद्दे से भाग नहीं रहा हूँ और हर एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा.
इस चिट्ठी को उन्होंने इन शब्दों के साथ ख़त्म किया था- मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब तक उधार देने वालों का सारा बकाया नहीं चुका दिया जाता, तब तक एक भी रुपया अपने पास रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है.
इसके लिए उन्हें अपने कई एसेट भी बेचने पड़े. कई संपत्तियां तो औने-पौने दाम पर भी बेची. लेकिन अपने वादे पर कायम रहे. इसलिए अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो झूठ बोलता है. सही नीयत के साथ लगभग सारा पैसा चुकाया गया है. लेकिन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसे सनसनीखेज़ बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बैंकों का बड़ा पैसा डूब गया. अगर 45 हज़ार करोड़ में से 43 हज़ार करोड़ रुपये चुका दिए गए हैं तो क्या किसी को शक होना चाहिए. NCLT के ऑर्डर में इन सारी बातों का ज़िक्र है. 81% लेनदारों ने इस योजना को मंज़ूरी दी है. तब भी ये विवाद खड़ा किया जा रहा है.
भ्रम ये फैलाया गया कि डॉ. सुभाष चंद्रा ने लोन लिया था, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने एक रुपये का भी लोन नहीं लिया. केवल पर्सनल गारंटी दी थी.
भ्रम ये फैलाया गया कि 22,000 करोड़ के लोन की गारंटी दी जबकि तथ्य ये है कि उन्होंने सिर्फ 3,992 करोड़ रुपये की गारंटी दी थी.
भ्रम ये फैलाया गया कि डॉ. चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये बताई थी जबकि डॉ. चंद्रा ने संसद में बताया था कि उनकी नेटवर्थ 39 करोड़ 8 लाख है.
जो लोग NCLT के फैसले में झूठ की मिलावट कर भ्रम फैला रहे हैं, उनके लिए भगोड़ा विजय माल्या आज नायक बन गया है. वे भूल गए हैं कि भगोड़ा विजय माल्या भारतीय बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाकर कानून से बचने के लिए फरार हो गया था.
भारतीय समय के मुताबिक, गुरुवार सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. भगोड़े विजय माल्या की पोस्ट को लाइक और री-पोस्ट करनेवालों में देश के कई So Called जर्नलिस्ट हैं. कई बुद्धिजीवी हैं तो कई जाने-माने चेहरे हैं. सोचिए ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तर्कशक्ति का पिंडदान कर एक भगोड़े को नायक मान लिया. रोल मॉडल मान लिया. उस भगोड़े को, जिसने देश के बैकिंग सिस्टम को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया.
#DNAमित्रों | NCLT मामले में बोले डॉ. सुभाष चंद्रा,'लेनदारों से एक रुपया भी कर्ज नहीं लिया, ₹22,000 करोड़ के लोन गारंटी की बात गलत'#DNA #DNAWithRahulSinha #SubhashChandra #NCLT
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— Zee News (@ZeeNews) August 27, 2026
ये कथित बुद्धिजीवी भूल गए कि ED की 2025-26 Annual Report के मुताबिक विजय माल्या की Kingfisher Airlines से जुड़े मामले में 6 हजार 777 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ. बैंकों से Kingfisher Airlines के लिए पैसे लिए गए, लेकिन इस पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया गया.
ED ने माल्या पर money laundering जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. Special Court ने 5 जनवरी 2019 को विजय माल्या को Fugitive Economic Offender घोषित किया था. इससे पहले भी उन्हें Proclaimed Offender घोषित किया जा चुका था. FATF की India evaluation भी इन दोनों स्थितियों का उल्लेख करती है.
ब्रिटेन की कोर्ट ने दिसंबर 2018 में माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया. लेकिन कानूनी दावंपेच अपना कर माल्या भारत आने से बचता रहा है.
सोचिए ऐसे भगोड़े और फ्रॉड करनेवाले के भी फैन भारत में हैं. ऐसे व्यक्ति को आज हीरो जैसा दर्जा दिया जा रहा. सोचिए इन कथित बुद्धिजिवियों का कितना पतन हो चुका है. इन्हें फिर से ये जानना चाहिए कि डॉ सुभाष चंद्रा ने 24 जनवरी 2019 को एक ओपन लेटर लिखा था. इस लेटर में उन्होंने कहा था कि मैं वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज की पाई-पाई चुकता करूंगा. उन्होंने कहा था कि मैं भारत में ही रहूंगा और वो भारत में ही हैं. सबका कर्ज चुकाया है.
सोचिए, जो आदमी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बजाए देश छोड़कर भाग गया, जिसने बैंकों का एक रुपया भी चुकता नहीं किया. अपने देश के कुछ बुद्धिजीवी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. मतलब अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए आप ही तय कीजिए.
किसी खबर में अगर 22 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा लिख दिया जाए, तो क्या सिर्फ इस एक नंबर से पूरी कहानी समझी जा सकती है? क्या हेडलाइन में बड़ा आंकड़ा देखकर ये मान लिया जाए कि उतनी ही रकम किसी एक व्यक्ति की देनदारी है. किसी भी फाइनेंशियल खबर में नंबर से ज्यादा जरूरी होता है उसका संदर्भ..यानी वो रकम किसकी है, किसके लोन से जुड़ी है, किसका क्लेम है और अदालत या ट्रिब्यूनल के सामने उसकी कानूनी स्थिति क्या है.
यही सवाल अब इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट को लेकर उठ रहा है, जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़े मामले में 22 हजार करोड़ रुपये और साढ़े 6 करोड़ रुपये जैसे बड़े-बड़े आंकड़े हेडलाइन में सामने रखे गए.
अब यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए. सवाल ये नहीं है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को पब्लिश किया. सवाल ये है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल स्टोरी में क्या ओरिजिनल, NCLT के मूल आदेश के पूरे संदर्भ को खबर में उसी तरह अपने पाठकों के सामने रखा, जैसा हेडलाइन में बड़े आंकड़े को रखकर सनसनी फैलाई गई.
ये पहली बार नहीं है जब इकोनॉमिक टाइम्स की किसी रिपोर्ट या हेडलाइन की फैक्चुअल एक्युरेसी यानी तथ्यों की सटीकता पर सवाल उठा हो. साल 2006 में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट को सीधे-सीधे फैक्चुअली इनकरेक्ट यानी तथ्यों के हिसाब से गलत बताया था.
#DNAमित्रों | डॉ. सुभाष चंद्रा पर 22 हजार करोड़ रुपये को लेकर फैलाए गए दावे गलत, बिज़नेस वर्ल्ड ने आंकड़ों और तथ्यों से खोली पूरी सच्चाई#DNA #DNAWithRahulSinha #SubhashChandra #NCLT
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तब ET ने दावा किया था कि दिसंबर 2006 में सात साल में पहली बार एक भी FII यानी विदेशी निवेशक सेबी में रजिस्टर नहीं हुआ. लेकिन सेबी ने कहा कि उस दौरान 31 नए FII रजिस्टर हुए थे. मतलब खबर में दिया गया दावा ही गलत था और सेबी ने ये भी कहा कि ET ने खबर छापने से पहले उससे पुष्टि तक नहीं की थी.
इससे भी ज्यादा बड़ा मामला 2007 का है. इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर की हेडलाइन लगाई थी..“SEBI CANNOT DECIDE TAKEOVER PRICE” यानी सेबी टेकओवर की कीमत तय नहीं कर सकता. इस पर सेबी ने औपचारिक जवाब देते हुए कहा कि ये हेडलाइन बेहद भ्रामक और गलत है. सेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी बात कही ही नहीं गई थी और हेडलाइन से फैसले का गलत इम्प्रेशन बन रहा था.
यहां भी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि खबर में कोई नंबर गलत था या नहीं. सवाल था कि सही या अधूरी जानकारी को किस तरह पेश किया गया..और उससे पाठक के मन में क्या तस्वीर बन रही है. और फिर 2022 में 'नायका' के प्रॉफिट नंबरों वाली खबर में भी ET को अपनी गलती सुधारनी पड़ी. खबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े गलत छप गए थे. बाद में ET ने खुद करेक्शन करते हुए लिखा- “WE REGRET THE ERROR” यानी हमें इस गलती का खेद है.
अब जरा इन उदाहरणों को मौजूदा मामले से जोड़कर देखिए. जब खबर किसी कंपनी के शेयर, हजारों करोड़ रुपये की देनदारी या किसी बड़े कारोबारी की निजी आर्थिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हो..तो एक नंबर या एक लाइन का गलत संदर्भ कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, ये समझना मुश्किल नहीं है. और इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी सवाल यही है.
22 हजार 6 करोड़ रुपये आखिर किसका लोन था? किसका क्लेम था? कौन था प्रिंसिपल बॉरोअर यानी असली कर्जदार? और 6 करोड़ रुपये किसके कंट्रीब्यूशन से जुड़े थे? क्योंकि अगर ये अलग-अलग कानूनी और फाइनेंशियल कैटेगरी की रकम हैं, तो इन्हें एक ही हेडलाइन में इस तरह रखना कि पाठक उन्हें एक ही व्यक्ति की देनदारी समझ बैठे..पूरी तस्वीर को बदल सकता है.
अगर किसी खबर की हेडलाइन से कोई गलत इम्प्रेशन बनता है, तो क्या उस इम्प्रेशन को भी उतनी ही प्रमुखता से ठीक किया जा सकता है, जितनी प्रमुखता से मूल खबर दिखाई गई थी? खबर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है. ये सनसनी फैलाना भी नहीं है, बल्कि ये अपने दर्शकों अपने पाठकों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है. जिसका पालन करने में इकोनॉमिक टाइम्स पूरी तरह नाकाम रहा.
ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया ग्रुप ने इकोनॉमिक टाइम्स की तरह ही बेसिर-पैर की ख़बर छापी हो. आर्थिक पत्रकारिता में एक और बड़ा नाम है बिज़नेस वर्ल्ड. बिज़नेस वर्ल्ड ने भी इस ख़बर की पड़ताल की. उन्होंने तथ्यों को समझा, पूरी छानबीन की और उसके बाद रिपोर्ट लिखी. इनके संस्थान में पढ़े-लिखे लोग काम करते हैं.
पूरी जानकारी जुटाने और एक-एक तथ्य को समझने के बाद इन्होंने रिपोर्ट बनाई. इसलिए इनकी रिपोर्ट पर आप 100 प्रतिशत यकीन कर सकते हैं. बिज़नेस वर्ल्ड ने साफ़-साफ लिखा है कि 22 हज़ार करोड़ रुपये की बात पूरी तरह ग़लत है. जो लोग सही ढंग से अंकगणित नहीं समझ सकते, उन्होंने इस तरह की हेडलाइन लिखी है. सोशल मीडिया ने पूरी तरह इस ख़बर को ग़लत ढंग से उठाया. बिज़नेस वर्ल्ड ने आसान भाषा में पूरी ख़बर तथ्यों के साथ बताई है. उसने इस ख़बर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ को भी उजागर किया है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अपनी पोस्ट में उन्होंने NCLT पर सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कोई जानकारी नहीं जुटाई. बस सोशल मीडिया पर चल रही एक पोस्ट को उठाया और नई पोस्ट लिख दी.
यानी उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स और भगोड़े विजय माल्या की ही बातों पर भरोसा किया. तथ्य पर नहीं गए. रिसर्च नहीं की. वो चाहते तो अपनी टीम को कहते कि पहले पड़ताल कर लो, फिर मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए लाइन लिखकर देना. लेकिन उन्होंने भी वही किया, जो भगोड़े विजय माल्या ने किया. जो इकोनॉमिक टाइम्स ने किया.
राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. देश के बड़े नेता हैं. इसलिए हम उनसे उम्मीद रखते थे कि वो कुछ भी लिखने से पहले जांच करते. तथ्य जुटाते. लेकिन उन्होंने ये बुनियादी काम भी नहीं किया. यहां हम बताना चाहेंगे कि डॉ सुभाष चंद्रा ने 2016 में संसद में ही बताया था कि मेरी संपत्ति 39 करोड़ 8 लाख रुपए है. बाद में गलत तरीके से उनकी संपत्ति 45 हजार 888 करोड़ बता दी गई थी.
सोचिए अगर राहुल गांधी संसद के रिकॉर्ड ही देख लिए होते तो वो इस झूठ का शिकार नहीं हुए होते. उन्होंने ऐसा नहीं किया. वैसे राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं किया. इससे पहले भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगता रहा है. खास बात ये है कि वो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं. और उसके बाद भी भ्रम फैलाते रहते हैं.
अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह पेश किया जैसे उनके राजनीतिक नारे “चौकीदार चोर है” को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था. 8 मई 2019 को उन्होंने कोर्ट में unconditional apology दाखिल की.
नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो साझा किया. इसमें दावा किया गया था कि 151 ट्रेन, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है. PIB Fact Check ने इसे गलत बताया.
8 मार्च 2024 को राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने कोई स्टार्टअप देखा है. लेकिन parliamentary data के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक ही देश में 1 लाख 17 हजार 254 startups मौजूद थे. इनमें 12 लाख से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिली.
फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने भारत-चीन विवाद पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावणे के बयान का हवाला दिया.अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक clarification में कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों को Army Chief से जोड़ा, वे Army Chief ने कभी कहे ही नहीं थे. अब सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी झूठ का प्रचार करते हैं.