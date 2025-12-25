Advertisement
trendingNow13053452
Hindi Newsबिजनेसभारत-चीन की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका को लगी मिर्ची, US की भड़काने वाली रिपोर्ट पर ड्रैगन ने दिया करारा जवाब

भारत-चीन की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका को लगी मिर्ची, US की भड़काने वाली रिपोर्ट पर ड्रैगन ने दिया करारा जवाब

India China: भारत और चीन के बीच रिश्ते काफी सुधर रहे हैं. इन दोनों देशों के बीच खासकर के व्यापार क्षेत्र में काफी तरक्की दिख रही है और दोनों देश काफी नजदीक आते हुए दिख रहे हैं. अब अमेरिका की एक रिपोर्ट ने इन दोनों देशों को भड़काने की कोशिश की है.इसपर चीन ने करारा जवाब दिया है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-चीन की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका को लगी मिर्ची, US की भड़काने वाली रिपोर्ट पर ड्रैगन ने दिया करारा जवाब

India China Relation: भारत और चीन के मजबूत हो रहे रिश्तों के बीच अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की है. पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाकर अपना मनमाना तरीका अपनाया और जब इससे भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ तो वह अब एक रिपोर्ट जारी कर, चीन और भारत को आपस में लड़ाने और भड़काने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन, भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है. इसमें यहां तक कह दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है और इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन के द्वारा हड़पने की भी कोशिश है. भारत और चीन के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों को देख अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है. अब चीन ने इस अमेरिकी रिपोर्ट का करारा जवाब दिया है.

पेंटागन रिपोर्ट में क्या कहा गया था?

अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट ने चीन पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है. पेंटागन की रिपोर्ट 'मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' में दावा किया गया है कि चीन, एलएसी (बॉर्डर) पर भारत के साथ तनाव कम होने का फायदा उठाकर भारत से अपने संबंधों को स्थिर कर रहा है. इसके साथ ही वह अमेरिका-भारत के रिश्तों को और गहरा होने से रोकना चाहता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि, भारत संभवतः चीन की कार्रवाइयों और इरादों को लेकर संशय में है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन के कोर इंटरेस्ट में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है और इसे भारत से हड़पने की तैयारी की जा रही है.  अब चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट के इस दावे को खारिज कर दिया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

बॉर्डर का मुद्दा चीन-भारत का निजी मामला- लिन जियान

अमेरिका की इस पेंटागन रिपोर्ट पर चीन ने करारा जवाब दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या बीजिंग विवादित सीमा क्षेत्रों पर भारत के साथ हाल ही में कम हुए तनाव का फायदा उठाकर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को गहरा करने से रोक सकता है. मालूम हो कि यह प्रश्न पेंटागन रिपोर्ट में जवाब के रूप में दावा किया गया है.
इस सवाल पर लिन ने कहा कि चीन, भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और लंबे समय के नजरिए से देखता है. उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर का मुद्दा पूरी तरह से चीन और भारत का निजी मामला है और इसमें हम किसी भी देश द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी राय देने का विरोध करते हैं.

यह भी पढ़ें- लहरों के नीचे 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई में दौड़ेगी रेल! भारत में हो रहा चमत्कार, 'दैत्‍याकार’ मशीनें चीर रहीं समंदर का सीना

 

चीन के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश - लिन

इस रिपोर्ट का जवाब देते हुए लिन ने कहा है कि चीन ने कहा है कि भारत-चीन बॉर्डर पर हालात आमतौर पर स्थिर हैं. दोनों देशों के बीच बातचीत के चैनल ठीक से काम कर रहे हैं.  लिन जियान ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश की बेवजह प्रतिक्रिया/टिप्पणी का चीन विरोध करता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जानबूझकर चीन की रक्षा नीति को गलत तरीके से दिखा रहा है. इसमें दूसरे देश के साथ चीन के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की गई है. लिन ने कहा कि इस रिपोर्ट के पीछे अमेरिका का मकसद अपनी सेना को अन्य देशों से ऊपर बनाए रखना है. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

india chinaUSA

Trending news

विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू