Cloudflare Down : इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर तकनीकी समस्या का सामना कर रही है, जिसके कारण कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जैसे ChatGPT, Perplexity, X (पूर्व में Twitter) और अन्य सर्विस प्रभावित हुई हैं. क्लाउडफ्लेयर ने अपने स्टेटस पेज पर पुष्टि की है कि वे आंतरिक सर्विस डिग्रडेशन (internal service degradation) का सामना कर रहे हैं और समस्या को जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं. कंपनी ने बताया कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनल सर्विस डिग्रडेशन का अनुभव कर रही है. कुछ सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं. हम सर्विस बहाल करने पर फोकस कर रहे हैं. जैसे ही समस्या का समाधान होगा, हम अपडेट देंगे.
डाउनडे्टेक्टर पर समस्या की लिस्ट बढ़ रही है, जिसमें अब कई नई वेबसाइट्स शामिल हो गई हैं इसमें ये कंपनियां शामिल हैं.
Ikea
Azure
Microsoft Teams
Square
Claude
Canva
Uber
League of Legends
Spotify
क्लाउडफ्लेयर ने एक नया अपडेट भी जारी किया है कंपनी ने कहा है कि हमने कुछ बदलाव किए हैं जिससे Cloudflare Access और WARP सर्विस रिकवर हो गई है. Access और WARP यूजर्स के लिए एरर लेवल पहले जैसे हैं. लंदन में WARP एक्सेस को फिर से सही कर दिया गया है.
क्या काम करती है क्लाउडफेयर
क्लाउडफ्लेयर कंपनी आमतौर पर इंटरनेट को सही तरीके से चलाने के लिए परदे के पीछे से काम करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज जैसे वेब-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, ये वेबसाइटों को यूजर्स तक पेज पहुंचाने में मदद करते हैं.
डाउन रहने के बाद काम करने लगा X
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ठप पड़ गया था. X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी. आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 1000 से अधिक यूजर्स ने परेशानी वाली समस्या के बारे में रिपोर्ट किया था. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, शाम 5:15 बजे (भारतीय समय) तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी 11,500 से ज्यादा समस्याओं की रिपोर्टें आ चुकी थीं. ये समस्याएं ज्यादातर फीड (47%), वेबसाइट (30%) और सर्वर कनेक्शन (23%) से संबंधित थीं.