Advertisement
trendingNow13009322
Hindi Newsबिजनेस

Cloudflare Down : क्‍लाउडफ्लेयर ने हिला दिया इंटरनेट, एक्‍स, AI, Canva...सब लटक गए, जानिए आखिर क्या हुआ?

कंपनी ने बताया कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनल सर्विस डिग्रडेशन का अनुभव कर रही है. कुछ सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं. हम सर्विस बहाल करने पर फोकस कर रहे हैं. जैसे ही समस्या का समाधान होगा, हम अपडेट देंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cloudflare Down : क्‍लाउडफ्लेयर ने हिला दिया इंटरनेट, एक्‍स, AI, Canva...सब लटक गए, जानिए आखिर क्या हुआ?

Cloudflare Down : इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर तकनीकी समस्या का सामना कर रही है, जिसके कारण कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जैसे ChatGPT, Perplexity, X (पूर्व में Twitter) और अन्य सर्विस प्रभावित हुई हैं. क्लाउडफ्लेयर ने अपने स्टेटस पेज पर पुष्टि की है कि वे आंतरिक सर्विस डिग्रडेशन (internal service degradation) का सामना कर रहे हैं और समस्या को जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं.  कंपनी ने बताया कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनल सर्विस डिग्रडेशन का अनुभव कर रही है. कुछ सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं. हम सर्विस बहाल करने पर फोकस कर रहे हैं. जैसे ही समस्या का समाधान होगा, हम अपडेट देंगे.

डाउनडे्टेक्टर पर समस्या की लिस्ट बढ़ रही है, जिसमें अब कई नई वेबसाइट्स शामिल हो गई हैं इसमें ये कंपनियां शामिल हैं.

Ikea

Add Zee News as a Preferred Source

Azure

Microsoft Teams

Square

Claude

Canva

Uber

League of Legends

Spotify

क्लाउडफ्लेयर ने एक नया अपडेट भी जारी किया है कंपनी ने कहा है कि  हमने कुछ बदलाव किए हैं जिससे Cloudflare Access और WARP सर्विस रिकवर हो गई है. Access और WARP यूजर्स के लिए एरर लेवल पहले जैसे हैं. लंदन में WARP एक्सेस को फिर से सही कर दिया गया है.

क्‍या काम करती है क्‍लाउडफेयर

क्लाउडफ्लेयर कंपनी आमतौर पर इंटरनेट को सही तरीके से चलाने के लिए परदे के पीछे से काम करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज जैसे वेब-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, ये वेबसाइटों को यूजर्स तक पेज पहुंचाने में मदद करते हैं.

डाउन रहने के बाद काम करने लगा X

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ठप पड़ गया था. X का पेज लोड होने में यूजर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉगिंग, नए पोस्ट करने, ऐप और वेबसाइट में इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी.  आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 1000 से अधिक यूजर्स ने परेशानी वाली समस्या के बारे में रिपोर्ट किया था. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, शाम 5:15 बजे (भारतीय समय) तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी 11,500 से ज्यादा समस्याओं की रिपोर्टें आ चुकी थीं. ये समस्याएं ज्यादातर फीड (47%), वेबसाइट (30%) और सर्वर कनेक्शन (23%) से संबंधित थीं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Cloudflare Down

Trending news

श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार