खोल लीजिए ब्यूटी पार्लर या उठा लीजिए कैमरा...सरकार देगी 10 लाख तक की मदद, कहीं हाथ से निकल ना जाए ये मौका

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CM Yuva Swarojgar Yojana : देश में बढ़ती बेरोजगारी और सीमित नौकरी के अवसरों के बीच अब राज्य सरकारें युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ाने पर जोर दे रही हैं. इसी दिशा में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इन दिनों काफी चर्चा में है. इस योजना के जरिए युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि वे नौकरी ढूंढने के बजाय अपना बिजनेस खड़ा कर सके. सरकार का मानना है कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि छोटे कारोबार और स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी.
इस योजना के तहत पात्र युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है. अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से लोन की सीमा तय की गई है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ज्यादा राशि दी जाती है, जबकि सर्विस सेक्टर के लिए अलग सीमा निर्धारित है. योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है. इससे युवाओं पर EMI का बोझ काफी कम हो जाता है और शुरुआती दौर में बिजनेस संभालना आसान बनता है.
क्या है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना?
राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी और CGTMSE फीस जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. खास बात यह है कि इस पर ब्याज का बोझ भी नहीं पड़ता. ये योजना 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी और इसकी जिम्मेदारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सौंपी गई है.
किन कारोबारों के लिए मिल सकता है फायदा?
इस योजना के तहत कई छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं. इनमें ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी स्टूडियो, डेयरी यूनिट, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेंटर, सर्विस सेंटर जैसे स्वरोजगार से जुड़े कारोबार शामिल हैं. राजस्थान सरकार का कहना है कि शहरों के साथ-साथ गांवों के युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में माइक्रो और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार चाहती है कि युवा खुद का रोजगार शुरू करें और आगे चलकर दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं.
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए
संस्थागत आवेदक या कंपनी के लिए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी है
कंपनी या संस्थान की कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी 18 से 45 साल के लोगों के पास होनी चाहिए
बैंक डिफॉल्टर आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा
ब्याज सब्सिडी केवल पहली बार मंजूर हुए लोन पर ही मिलेगी