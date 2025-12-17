CNG Price Delhi: पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की तरफ से सीएनजी और पीएनजी कीमत में कटौती कर इसका फायदा आम आदमी को देने की बात कही गई है. सरकार की तरफ से किये जाने वाले इस बदलाव का असर आम आदमी पर पड़ेगा.
- CNG Price Drop: दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और कुछ दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा. जी हां, नए साल की शुरुआत में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की तरफ से टैरिफ रेशनलाइजेशन को लेकर घोषणा की गई है. 1 जनवरी 2026 से सीएनजी (CNG) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के दाम में दो से तीन रुपये प्रति यूनिट तक की कमी हो जाएगी. पीएनजीआरबी (PNGRB) मेंबर एके तिवारी ने बताया कि नई यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर से राज्य और टैक्स के हिसाब से सेविंग होगी. इस बदलाव से देशभर के ग्राहकों को फायदा मिलेगा.
- देशभर में लागू होंगे दो जोन
- पहले साल 2023 में तीन डिस्टेंस-बेस्ड जोन थे. 200 किमी तक 42 रुपये, 300-1200 किमी 80 रुपये और 1200 किमी से ज्यादा 107 रुपये. अब जोन को घटाकर दो कर दिया गया है. तिवारी ने कहा कि हमने टैरिफ रेशनलाइज किया है. अब दो जोन होंगे और और पहला जोन देशभर में CNG व घरेलू PNG के लिए लागू होगा. जोन-1 की यूनिफाइड रेट अब 54 रुपये फिक्स है, जो पहले के 80 और 107 से कम है.
- सीएनजी और पीएनजी लेने वालों को फायदा
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) नई स्ट्रक्चर 312 जियोग्राफिकल एरिया में काम करने वाली 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के कस्टमर को फायदा देगी. तिवारी ने कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सीएनजी (CNG ) यूज करने वाले घरों में किचन के लिये पीएनजी (PNG) लेने वाले दोनों की सेविंग होगी. PNGRB ने कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि यह फायदा तुरंत ग्राहकों तक पहुंचाये और कंप्लायंस की मॉनिटरिंग होगी.
- दोनों के फायदे को बैलेंस करना जरूरी
PNGRB का रोल ग्राहकों और ऑपरेटर्स दोनों के फायदे को बैलेंस करना है. तिवारी ने कहा हम कस्टमर की सुरक्षा के साथ-साथ बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं. लाइसेंस देशभर को कवर करने के लिए दिये गए हैं. पीएसयू (PSU), प्राइवेट और जॉइंट वेंचर कंपनियां शामिल. PNGRB की कोशिश है कि राज्य सरकारों से बात करके VAT कम करवाया जाए और परमिशन आसान बना रहा है.
- तिवारी ने बताया कि हम रेगुलेटर के साथ-साथ फैसिलिटेटर भी हैं. सरकार सब्सिडाइज्ड और रेशनलाइज्ड गैस से CNG-PNG को प्रमोट कर रही है. CGD सेक्टर भारत में नेचुरल गैस कंजम्प्शन का मुख्य ड्राइवर बनेगा. इससे पर्यावरण भी साफ और जेब भी भारी रहेगी!
