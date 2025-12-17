बस 14 द‍िन बाकी, साल के पहले द‍िन म‍िलेगी खुशखबरी... इतने रुपये सस्‍ती हो जाएगी CNG पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की तरफ से सीएनजी और पीएनजी कीमत में कटौती कर इसका फायदा आम आदमी को देने की बात कही गई है. सरकार की तरफ से क‍िये जाने वाले इस बदलाव का असर आम आदमी पर पड़ेगा.

