48 घंटे में दूसरी बार बढ़े गैस के दाम, दिल्ली में आज से और महंगी हुई CNG, कहां पहुंची कीमत?

Delhi CNG Rate Hike: दिल्ली वालों को फिर से झटका लगा है. 48 घंटों में दूसरी बार सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी की गई है. सीएनजी में 17 मई को फिर से CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं. इस बार प्रति किलो 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. सीएनजी की कीमत अब दिल्ली-एनसीआर में 79.09 रुपये से बढ़कर 80.09 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.

सीएनजी के फिर से बढ़े दाम

दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमत में दो दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई है. पेट्रोल-डीजल महंहा होने के बाद सीएनजी के दाम में दूसरी बार बढ़ोतरी की दी गई है. 17 मई से सीएनजी के रेट 80.09 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. वैश्विक गैस कीमतों में उछाल और सप्लाई संकट की वजह से कंपनियों ने सीएनजी गैस के दाम बढ़ाए हैं. गैस के दाम में बढ़ोतरी से आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी.

15 मई को 2 रुपये बढ़े थे दाम

इससे पहले 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढो़तरी कर दी गई थी. 15 मई को सुबह 6 बजे से दिल्ली में 1 किलो सीएनसी गैस का रेट 79.09 रुपये पर पहुंच गया था. 17 मई को सीएनजी के रेट में फिर से 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद आज से 1 किलो CNG के लिए आपको 80.09 रुपये चुकाने होंगे.