CNG Price Hike: प‍िछले करीब 15 द‍िन से देश पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कीमत में बढ़ोतरी करने का स‍िलस‍िला जारी है. प‍िछले द‍िनों द‍िल्‍ली में सीएनजी के दाम बढ़ाने के बाद आज से मुंबई में फ‍िर से सीएनजी महंगी हो गई. मुंबई में सीएनजी की सप्‍लाई करने वाली महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने देश की आर्थ‍िक राजधानी में कीमत में इजाफा कर द‍िया है. इस बढ़ोतरी के बाद मायानरी में सीएनजी का रेट बढ़कर 86 रुपये किलो के लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा पाइप के जरिये घरों में सप्‍लाई की जाने वाली पीएनजी के रेट में भी 52 पैसे पर यूनिट का इजाफा हुआ है. प‍िछले हफ्ते तेल कंपन‍ियों ने दिल्ली-NCR में सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के रेट में बढ़ोतरी की थी.

द‍िल्‍ली-एनसीआर में 15 मई से लेकर अब तक चार बार पेट्रोल-डीजल के साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं. इस दौरान द‍िल्‍ली में सीएनजी के दाम में 5 रुपये से ज्‍यादा बढ़ गए हैं. हालांक‍ि, मुंबई में सीएनजी की कीमत को दूसरी बार बढ़ाया गया है. हाल‍िया बढ़ोतरी के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अंधेरी, कुर्ला समेत अन्‍य क्षेत्रों में सीएनजी का दाम 86 रुपये प्रति किलो हो गया. इसके अलावा पीएनजी की कीमत 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गई है. इससे पहले सीएनजी 14 मई को महंगी हुई थी. उस समय भी सीएनजी (CNG) दो रुपये महंगी हुई थी.

कीमत में बढ़ोतरी को लेकर एमजीएल के अधिकारी की तरफ से कहा गया क‍ि ग्‍लोबल टेंशन की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसकी वजह से महंगे सोर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है. क्रूड ऑयल की कीमत में जारी तेजी और रुपये की कमजोरी ने भी गैस खरीद को महंगा बना दिया है. इस कारण एक बार सीएनजी के दाम 2 रुपये किलो बढ़ा द‍िये गए हैं. पीएनजी के दाम में भी 52 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है. (खबर अपडेट हो रही है)