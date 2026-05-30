Advertisement
trendingNow13232918
Hindi Newsबिजनेसवीकेंड पर झटका...फ‍िर महंगी हो गई CNG; PNG के दाम भी बढ़े; अब क‍िस रेट म‍िलेगी?

वीकेंड पर झटका...फ‍िर महंगी हो गई CNG; PNG के दाम भी बढ़े; अब क‍िस रेट म‍िलेगी?

CNG-PNG Price: प‍िछले द‍िनों द‍िल्‍ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब मुंबई में भी गैस की कीमत बढ़ गई है. शन‍िवार सुबह एमजीएल (MGL) ने सीएनजी के दाम 2 रुपये क‍िलो बढ़ा द‍िये. इसके अलावा पीएनजी भी महंगी हुई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 30, 2026, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

CNG Price Hike: प‍िछले करीब 15 द‍िन से देश पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कीमत में बढ़ोतरी करने का स‍िलस‍िला जारी है. प‍िछले द‍िनों द‍िल्‍ली में सीएनजी के दाम बढ़ाने के बाद आज से मुंबई में फ‍िर से सीएनजी महंगी हो गई. मुंबई में सीएनजी की सप्‍लाई करने वाली महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने देश की आर्थ‍िक राजधानी में कीमत में इजाफा कर द‍िया है. इस बढ़ोतरी के बाद मायानरी में सीएनजी का रेट बढ़कर 86 रुपये किलो के लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा पाइप के जरिये घरों में सप्‍लाई की जाने वाली पीएनजी के रेट में भी 52 पैसे पर यूनिट का इजाफा हुआ है. प‍िछले हफ्ते तेल कंपन‍ियों ने दिल्ली-NCR में सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के रेट में बढ़ोतरी की थी.

द‍िल्‍ली-एनसीआर में 15 मई से लेकर अब तक चार बार पेट्रोल-डीजल के साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं. इस दौरान द‍िल्‍ली में सीएनजी के दाम में 5 रुपये से ज्‍यादा बढ़ गए हैं. हालांक‍ि, मुंबई में सीएनजी की कीमत को दूसरी बार बढ़ाया गया है. हाल‍िया बढ़ोतरी के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अंधेरी, कुर्ला समेत अन्‍य क्षेत्रों में सीएनजी का दाम 86 रुपये प्रति किलो हो गया. इसके अलावा पीएनजी की कीमत 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गई है. इससे पहले सीएनजी 14 मई को महंगी हुई थी. उस समय भी सीएनजी (CNG) दो रुपये महंगी हुई थी.

कीमत में बढ़ोतरी को लेकर एमजीएल के अधिकारी की तरफ से कहा गया क‍ि ग्‍लोबल टेंशन की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसकी वजह से महंगे सोर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है. क्रूड ऑयल की कीमत में जारी तेजी और रुपये की कमजोरी ने भी गैस खरीद को महंगा बना दिया है. इस कारण एक बार सीएनजी के दाम 2 रुपये किलो बढ़ा द‍िये गए हैं. पीएनजी के दाम में भी 52 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है. (खबर अपडेट हो रही है)

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

CNGPNG

Trending news

59 से 172 पर पहुंच गई भाजपा...पंजाब निकाय चुनाव में लगाई बड़ी छलांग
Punjab Nikay chunav result
59 से 172 पर पहुंच गई भाजपा...पंजाब निकाय चुनाव में लगाई बड़ी छलांग
चीन को रोकने की तैयारी: म्यांमार के राष्ट्रपति आ रहे भारत! ड्रैगन की बढ़ी टेंशन
min aung hlaing
चीन को रोकने की तैयारी: म्यांमार के राष्ट्रपति आ रहे भारत! ड्रैगन की बढ़ी टेंशन
TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद
West Bengal news
TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद
डोनाल्‍ड ट्रंप की बेटी आज अचानक क्‍यों आ रहीं इंडिया? ताजमहल का भी करेंगी दीदार
Donald Trump
डोनाल्‍ड ट्रंप की बेटी आज अचानक क्‍यों आ रहीं इंडिया? ताजमहल का भी करेंगी दीदार
तुम एकदिन CM बनोगे...DK शिवकुमार के ज्योतिषी ने 40 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी
DK Shivakumar
तुम एकदिन CM बनोगे...DK शिवकुमार के ज्योतिषी ने 40 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी
डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं... तेलंगाना SIR से पहले ओवैसी ने क्यों कहा ऐसा?
Hyderabad
डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं... तेलंगाना SIR से पहले ओवैसी ने क्यों कहा ऐसा?
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
weather update
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
DNA
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
West Bengal
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
DNA
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी