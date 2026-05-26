CNG Price in Delhi: मंगलवार सुबह तेल कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये किलो का इजाफा किया है. पिछले कुछ दिन में तेल कंपनियों की तरफ से यह गैस की कीमत में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की गई है.
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CNG Price Hike: एक दिन पहले पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ाने के बाद अब तेल कंपनियों ने सीएनजी (CNG) के दाम बढ़ा दिये हैं. पिछले कुछ दिन से तेल और सीएनजी के दाम में लगातार इजाफा होने के से आम आदमी परेशान है. मंगलवार सुबह तेल कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये किलो का इजाफा किया है. पिछले कुछ दिन में तेल कंपनियों की तरफ से यह गैस की कीमत में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की गई है. आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी (CNG) का दाम बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में ग्राहकों को एक किलो गैस के लिए 91.70 रुपये चुकाने होंगे. गैस कंपनियों ने सबसे पहली बार 15 मई को CNG के दाम 2 रुपये किलो बढ़ाए थे. इसके बाद 18 मई को दाम में 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया. 23 मई को कंपनियों ने दाम बढ़ाने के बाद अब 26 मई को फिर से कीमत में इजाफा कर दिया है. CNG के दाम में लगातार हो रहे इजाफे का कारण इंटरनेशनल मार्केट में गहराता एनर्जी क्राइसिस है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग और लगातार गहरा रहे तनाव के कारण ग्लोबल लेवल पर गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. ग्लोबल क्राइसिस के बीच सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट यानी क्रूड ऑयल की लागत का बोझ आम ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है.
मंगलवार को दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद देश के अलग-अलग शहरों में सीएनजी (CNG) के दाम आसमान छू रहे हैं. दिल्ली में आज से रेट बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलो हो गई. वहीं, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में यह दर 91.70 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. हरियाणा के गुरुग्राम में ग्राहकों को एक किलो सीएनजी के लिए 88.12 रुपये का पेमेंट करना होगा. राजस्थान के अजमेर में CNG की कीमत 92.44 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई.
इंटरनेशनल लेवल पर ईंधन और गैस के दाम में बढ़ोतरी से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) का घाटा बढ़ रहा है. नुकसान को कम करने के लिए कंपनियों की तरफ से कीमत में इजाफा किया जा रहा है. इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां करीब 800 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेल रही हैं. ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से महंगे दाम पर क्रूड ऑयल और गैस खरीद रही थीं.
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