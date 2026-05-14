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Hindi NewsबिजनेसCNG Price Hike: रातोंरात चुपचाप महंगी हो गई CNG, क‍ितना बढ़ सकता है ऑटो और टैक्‍सी का क‍िराया?

CNG Price Hike: रातोंरात चुपचाप महंगी हो गई CNG, क‍ितना बढ़ सकता है ऑटो और टैक्‍सी का क‍िराया?

CNG Price in Delhi: मुंबई में प‍िछले करीब एक महीने के दौरान सीएनजी के दाम दो बार बढ़ गए हैं. पहले एक रुपये और अब दो रुपये क‍िलो के इजाफे से सीएनजी का दाम तीन रुपये क‍िलो महंगा हो गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 14, 2026, 11:59 AM IST
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CNG Price in Mumbai: अगर आप भी मुंबई या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. सरकार की तरफ से सोने पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद अब महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी (CNG) की कीमत में इजाफा कर द‍िया है. 2 रुपये किलो की इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भायंदर समेत पूरे एमएमआर (MMR) में सीएनजी 82 रुपये से बढ़कर 84 रुपये प्रति किलो हो गई है. इससे पहले पिछले महीने भी एमजीएल (MGL) ने गैस की कीमत में एक रुपये क‍िलो की बढ़ोतरी की थी. लगातार दाम में इजाफा होने से वाहन मालिकों के साथ ही ऑटो और टैक्सी पर निर्भर रहने वाले लोगों की भी च‍िंता बढ़ गई है.

गैस की कीमत में इजाफा होने के बाद शहर के ट्रांसपोर्टेशन स‍िस्‍टम पर इसका असर दिखने लगा है. मुंबई रिक्शामैन यूनियन के नेता थम्पी कुरियन ने साफ क‍िया क‍ि पिछले एक साल के दौरान ईंधन की कीमत में हुए लगातार इजाफे ने ऑटो चालकों की ऑपरेशनल कॉस्‍ट को बढ़ा दिया है. इसके मद्देनजर ऑटो यूनियन किराये में कम से कम एक रुपये की बढ़ोतरी करने की ड‍िमांड कर रही है. यून‍ियन के प्रतिनिधि इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कम‍िश्‍नर से भी मुलाकात करेंगे.

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टैक्‍सी यून‍ियन ने क्‍या मांग की?

सूत्रों का कहना है गैस की दाम में इजाफा होने के बाद टैक्सी यूनियनों ने प्रति किमी क‍िराये में दो रुपये का इजाफा क‍िये जाने की मांग की है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के अध‍िकार‍ियों ने बताया क‍ि होर्मुज संकट के बाद एनर्जी सप्‍लाई चेन पर बुरी तरह असर पड़ा है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत, महंगे गैस सोर्स पर बढ़ती निर्भरता और रुपये की कमजोरी ने गैस की कॉस्‍ट‍िंग को काफी बढ़ा दिया है. ऐसे में सीएनजी के रेट बढ़ना मजबूरी बन गया था.

पीएनजी के दाम में बदलाव नहीं

दूसरी तरफ किचन में यूज की जाने वाली पीएनजी (PNG) की दाम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. प्राइस हाइक के बावजूद, एमजीएल (MGL) का दावा है क‍ि सीएनजी अभी भी दूसरे फ्यूल के मुकाबले बचत का बड़ा जरिया है. कंपनी के आंकड़ों में दावा क‍िया गया क‍ि मुंबई की मौजूदा कीमत के आधार पर सीएनजी का इस्‍तेमाल पेट्रोल के मुकाबले करीब 44 प्रतिशत और डीजल के मुकाबले 7 प्रतिशत की बचत देता है.

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द‍िल्‍ली-नोएडा में क्‍या है रेट?

राजधानी द‍िल्‍ली और उससे सटे नोएडा में प‍िछले कई महीने से सीएनजी के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. द‍िल्‍ली में मौजूदा समय में सीएनजी 77.09 रुपये प्रत‍ि क‍िलो के दाम पर ब‍िक रही है. इसके अलावा नोएडा में इसका रेट 85.70 रुपये प्रत‍ि क‍िलो है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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