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CNG Price Hike: दिल्ली-NCR के बाद मुंबई में भी महंगी हुई CNG, PNG के भी बढ़े दाम; एक साल में कितना बढ़ गया रेट?

PNG Rate Hike: दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीएनजी के दाम में इजाफा हो गया है. इसके अलावा पीएनजी का रेट भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है. आज से रेट बढ़कर क्या हो गया? आइए चेक करते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 01, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:14 AM IST
CNG Price Hike: दिल्ली-NCR के बाद मुंबई में भी महंगी हुई CNG, PNG के भी बढ़े दाम; एक साल में कितना बढ़ गया रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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