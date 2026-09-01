/CNG Price Hike: दिल्ली-NCR के बाद मुंबई में भी महंगी हुई CNG, PNG के भी बढ़े दाम; एक साल में कितना बढ़ गया रेट?

CNG Price Hike: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के बाद अब मुंबई में भी महंगी सीएनजी का झटका आम आदमी को लग गया है. इंटरनेशनल मार्केट में गैस की बढ़ती कीमत का असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी (CNG) और घरेलू पीएनजी (PNG) के दाम में इजाफे की घोषणा की है. नए रेट को 1 सितंबर 2026 से लागू कर दिया गया है. इस बदलाव के साथ ही मुंबई में सीएनजी 2 रुपये किलो महंगी होकर 88 रुपये प्रति किलो हो गई है. इसके अलावा घरेलू PNG के दाम में भी 1 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है.
एमजीएल (MGL) ने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में CNG 2 रुपये किलो महंगी की.
मुंबई में CNG का नया रेट बढ़कर 88 रुपये प्रति किलो 1 सितंबर से लागू किया.
घरेलू PNG की कीमत में भी 1 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई.
नई कीमत को मुंबई और आसपास के इलाके में 1 सितंबर 2026 से लागू किया गया.
इससे पहले हाल ही में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में भी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी की दर में इजाफा किया था. आईजीएल (IGL) दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के रेट में एक ही झटके में 3.89 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG की कीमत ₹86.98 प्रति किलो, नोएडा और गाजियाबाद में ₹95.59 प्रति किलो और गुरुग्राम में 92.01 रुपये प्रति किलो हो गई है.
पिछले एक साल (सितंबर 2025 से सितंबर 2026) के दौरान दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी (CNG) के दाम में करीब 10 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. सितंबर 2025 में दिल्ली में सीएनजी के दाम 76.09 रुपये प्रति किलो थे. लेकिन 3.89 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ही अब दिल्ली में सीएनजी 86.98 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है. दाम में इजाफे का कारण इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी (LNG) और इनपुट गैस की कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी और ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सप्लाई में उतार-चढ़ाव के कारण गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दाम में इजाफा कर रही हैं.
आज सुबह तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भी इजाफा कर दिया है. महीने के पहले ही दिन सरकारी तेल कंपनियों IOCL, HPCL, BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है. दिल्ली समेत पूरे देश में इन सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 2747.50 रुपये का मिलेगा.