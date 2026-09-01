/CNG Price Hike: दिल्ली-NCR के बाद मुंबई में भी महंगी हुई CNG, PNG के भी बढ़े दाम; एक साल में कितना बढ़ गया रेट?

CNG Price Hike: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के बाद अब मुंबई में भी महंगी सीएनजी का झटका आम आदमी को लग गया है. इंटरनेशनल मार्केट में गैस की बढ़ती कीमत का असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी (CNG) और घरेलू पीएनजी (PNG) के दाम में इजाफे की घोषणा की है. नए रेट को 1 सितंबर 2026 से लागू कर दिया गया है. इस बदलाव के साथ ही मुंबई में सीएनजी 2 रुपये किलो महंगी होकर 88 रुपये प्रति किलो हो गई है. इसके अलावा घरेलू PNG के दाम में भी 1 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है.