CNG Price Hike: मुंबई वालों पर बढ़ा बोझ, दिल्ली के मुकाबले क्यों ज्यादा हैं रेट?

CNG Price Hike Explained: दिल्ली और मुंबई में रोजाना सफर करने वाले लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. ईरान संघर्ष और होर्मुज में संभावित बाधा को लेकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है. दिल्ली में CNG की नई कीमत 77.09 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 79.09 रुपये प्रति किलो हो गई है. वहीं, मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, आसपास की नगरपालिकाएं और रायगढ़ जिला) में CNG अब 84 रुपये प्रति किलो मिलेगी.

महाराष्ट्र गैस लिमिटेड (MGL) के एक अधिकारी ने बुधवार (14 मई) शाम कहा था कि आज आधी रात से CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके बाद शहर और आसपास के इलाकों में नई दर 84 रुपये प्रति किलो हो जाएगी.

भारत में अलग-अलग क्यों होती हैं ईंधन की कीमतें?

कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों पर पड़ता है. यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों और शहरों में ईंधन की कीमतें अलग होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान तनाव और होर्मुज संकट का असर

ताजा बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब ईरान से जुड़े तनाव और होर्मुज में संभावित सप्लाई बाधा को लेकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ी हुई है. होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ना तय है. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पहले ही कई भारतीय शहरों के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर दिखाई देने लगा है.

पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG भी महंगी

ये बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद आई है. इससे आम लोगों के घरेलू बजट और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है. मुंबई में CNG की कीमतें दिल्ली की तुलना में पहले से अधिक हैं और अब ये करीब 84 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे मुख्य वजह मुंबई का महंगे आयातित LNG पर अधिक निर्भर होना, ज्यादा स्थानीय VAT और अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन व डिस्ट्रीब्यूशन लागत है. बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल टेंशन के कारण महानगर गैस लिमिटेड की गैस खरीद लागत बढ़ गई है, जबकि दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को अपेक्षाकृत स्थिर और कम लागत वाली गैस आपूर्ति मिल रही है.

ऑटो, टैक्सी और बस किराए बढ़ने के आसार

CNG की कीमत बढ़ने का सबसे सीधा असर सार्वजनिक परिवहन पर पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली और मुंबई में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसें CNG पर चलती हैं. मुंबई में ऑटो रिक्शा यूनियनों ने पहले ही किराया बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है. यूनियनों ने मौजूदा 26 रुपये के बेस किराए में 1 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है.