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आज गैस स्टेशन जाएंगे तो 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी मिलेगी CNG, इस साल पांचवीं बार बढ़े दाम

CNG price hike news: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं. शुक्रवार देर रात यह झटका दिया गया. इस फैसले के बाद लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:48 AM IST
आज गैस स्टेशन जाएंगे तो 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी मिलेगी CNG, इस साल पांचवीं बार बढ़े दाम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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