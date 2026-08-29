/आज गैस स्टेशन जाएंगे तो 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी मिलेगी CNG, इस साल पांचवीं बार बढ़े दाम

IGL ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमत उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनी रहेगी. वे इंपोर्ट होने वाली एलएनजी की कीमतों में उछाल से काफी हद तक सुरक्षित हैं. कंपनी ने बताया कि होर्मुज संकट और पश्चिम एशिया से गैस की सप्लाई में आ रही दिक्कतों की वजह से वैश्विक स्तर पर एलएनजी की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं. यही नहीं, शीतकाल की जरूरत कों को पूरा करने के लिए यूरोपीय देश अपने प्राकृतिक गैस भंडार को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे भी कीमतों में उछाल आया है.