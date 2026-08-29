/आज गैस स्टेशन जाएंगे तो 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी मिलेगी CNG, इस साल पांचवीं बार बढ़े दाम

CNG price hike: आज जब आप CNG भरवाने के लिए गैस स्टेशन जाएंगे तो एक बड़ा झटका आपका इंतजार करता मिलेगा. इंद्रपस्थ गैस लिमिटेड ने गैस के दाम 3.89 रुपये बढ़ा दिए हैं. इस साल यह पांचवी बार है, जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं.
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने शुक्रवार देर रात कीमत में बढ़ोतरी से जुड़ा सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में कहा गया कि ऑटो, कैब, बसों और बजट-फ्रेंडली निजी कारों में इस्तेमाल होने वाली CNG 29 अगस्त की सुबह 6 बजे से ₹3.89 महंगी हो जाएगी. इसके बाद दिल्ली-NCR में इसकी नई कीमत अब ₹86.98 प्रति किलोग्राम होगी.
कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की कीमतें बढ़ी हुई हैं. जिसकी वजह से कंपनी की लागत भी काफी बढ़ गई है. ऐसे में सीएनजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम का यह संतुलित संशोधन आवश्यक हो गया था.
IGL ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमत उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनी रहेगी. वे इंपोर्ट होने वाली एलएनजी की कीमतों में उछाल से काफी हद तक सुरक्षित हैं. कंपनी ने बताया कि होर्मुज संकट और पश्चिम एशिया से गैस की सप्लाई में आ रही दिक्कतों की वजह से वैश्विक स्तर पर एलएनजी की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं. यही नहीं, शीतकाल की जरूरत कों को पूरा करने के लिए यूरोपीय देश अपने प्राकृतिक गैस भंडार को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे भी कीमतों में उछाल आया है.
कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सीएनजी गैस का बड़ा हिस्सा आयातित एलनजी से पूरा किया जाता है. जोकि इन दिनों काफी महंगी हो चुकी है. इसके बावजूद IGL ने लोगों को राहत देते हुए उन पर बढ़ी कीमतों का बहुत कम भार डाला है.