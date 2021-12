दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में फिर महंगी हुई CNG, इतने रुपये बढ़े दाम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं. नए रेट शनिवार सुबह 6 बजे लागू हो जाएंगे जिसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में CNG के दाम एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाएंगे. इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी नए रेट लागू होंगे.

सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है. IGL की ओर से शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी के दाम रिवाइज किए गए हैं. देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव के बाद अब सीएनजी के दामों को भी रिवाइज करने का फैसला लिया गया है.

w.e.f., 6 am on 4th December 2021, the revised CNG price in NCT of Delhi would be Rs.53.04/- per Kg.

